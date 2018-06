Syn Lucie Bílé Filip skončil s holkou ve vaně. Jsme přátelé, tvrdí

"My jsme se hodně skamarádili. Je to čistě přátelský vztah, oba máme spoustu práce a myslím si, že to na té přátelské bázi i zůstane," řekla na kameru iDNES.cz Eki, jež na sebe upozornila v talentové soutěži na Primě.

S Filipem před několika týdny dotočila videoklip k písni Say Goodbye. Syna známé zpěvačky v něm nešetřila. Jelikož vyfasoval roli kluka, který svou dívku sprostě podvedl, musel schytat i pár facek. Ty se ale nakonec do klipu nedostaly. "Je mi ho úplně líto, když si na to natáčení vzpomenu. Jak jsme záběry opakovali, tak těch facek musel dostat aspoň deset. Měl úplně rudou tvář," vzpomíná Ekaterini Sluková, která do showbyznysu vstoupila s uměleckým jménem Eki.



Eki a Filip Kratochvíl si vzájemnou spolupráci pochvalují. Věří, že jedním klipem neskončí.

Kratochvíl na svou vrstevnici rozhodně nezanevřel. Naopak věří, že společně nespolupracovali naposledy. "Zatím žádné další plány nemáme, ale něco bychom strašně rádi vymysleli. Když jsme natáčeli ten videoklip, tak se mi s ní hodně dobře spolupracovalo, je to milá holka a kdyby byla jakákoliv další nabídka, tak do toho určitě půjdu," dodal Filip, který stále studuje třináctileté britské gymnázium, na němž se věnuje dramaturgii a režii.

"Tohle mě hodně baví. A kdybych to měl brát podle toho, co by mě nejvíc bavilo, tak bych chtěl být herec. A pak mě zajímá režie a produkce. Příští rok budu maturovat, chci určitě pokračovat dál. Láká mě FAMO v Písku, což je filmová škola," dodal student, který teprve nedávno vstoupil do plnoletosti. Změny na sobě zatím nepociťuje.

"Čekal jsem, že se probudím a budu nějaký moudřejší, chytřejší, ale zatím se nic takového nestalo. Ale mám konečně řidičák, jezdím sám do školy, ta svoboda je v tomhle směru obrovská."

Stejně smýšlí i Eki, jež maturuje už nyní. "Ještě bych určitě potřebovala přidat, ale brzdí mě trochu škola. Mám za sebou státní maturity, v úterý mě čeká ještě jedna a pak ústní, takže doufám, že to udělám a už mě nikdo nezastaví," plánuje.



Eki a Filip Kratochvíl / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MARTINA BARTOŠKOVÁ / Vlasy: TOMÁŠ KISLINGER / Styling: MARTIN GRUNTORÁD / Oblčení: SPACE, Denim Heads, Van Graaf, Salamander, Mirror, My / fotografováno v hotelu Buddha Bar Praha

Společné fotografie Eki a Filipa Kratochvíla vznikly na podporu jejich společného videoklipu.