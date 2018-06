Syn Krause a Chýlkové nezpívá, víc ho berou graffiti

Se svými zálibami se Jáchym pochlubil na křtu audioknížky Velcí herci zpívají malým dětem, pod kterou je z části podepsána i jeho maminka Ivana Chýlková. Synovi ale často nezpívá, prý to nemá ani cenu. "Zpívat mu můžu, on by se toho rád účastnil, ale jak on sám říká "hrozně falšuje". Je hluchej jak poleno, bohužel," přiznala herečka a partnerka známého baviče.

"Moc nezpívám, protože zpívám falešně," potvrdil malý Jáchym. "Závidím to trošku mámě. Když zpívá, tak mi to nevadí, ale když začne v obchodě, tak mi to trochu vadí, stydím se," přiznal.

Charitativní knížka, která z části pomůže občanskému sdružení Lymfom Help je plná písniček, notiček, básniček a kresbiček, které namalovali samotní umělci. Ani v tomto případě si Chýlková příliš nevěřila. "Malovat neumím, ruce mám jen na to, abych se najedla. Když namaluju dům, každý se ptá, co to je," směje se herečka.

S nápadem vydat knížku Velcí herci zpívají dětem přišla v Česku zpěvačka Lucie Šoralová, jinak také partnerka Ondřeje Soukupa. Své písničky a kresby věnovali Jiří Bartoška, Zuzana Dřízhalová, Gabriela Osvaldová, Jakub Prachař, Martha Issová či Jiří Lábus.