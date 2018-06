Syn Karla Heřmánka bude hercem, i když mu v tom otec bránil

"Já jsem chtěl být hercem od dětství, ale táta to nechtěl. Podle něj je to řehole a práce je málo. Přál si, abychom byli soběstační a byli z nás třeba právníci nebo ekonomové. A my máme všichni něco s uměním," říká dvacetiletý Karel Heřmánek.

Jeho maminka, bývalá hlasatelka Hana Heřmánková, ho v jeho snech naopak podporovala a ve chvíli, kdy se syn dostal na DAMU, už nemohl otec nic dělat. "Dnes jsem ve druhém ročníku a jsem tam nadšený, i když je to velký zabiják času, školu máme od rána do večera. Jsou tam ale super lidi," říká Karel. Jestli jednou posílí soubor otcova Divadla Bez zábradlí ještě netuší. "Zatím vůbec nevím, co bude po studiích, teď tohle neplánuju," dodává.

Jeho o rok starší bratr Josef studuje režii a zatímco je Karel téměř věrnou kopií svého otce, Josef mu příliš podobný není. A co po svých slavných rodičích synové zdědili? "Těžko takhle říct, brácha je možná po tátovi víc od rány, jinak jsme mix rodičů," míní Karel.

Na festival v Karlových Varech jezdí alespoň na pár dní pravidelně. Sešli se tu tentokrát i se svojí tetou, Heřmánkovou sestrou Marií Mixovou, která se stará ve Varech o účesy hvězd a také s nevlastní sestrou Karolínou. Ta je výtvarnicí a zpěvačkou kapely Bellamy Moon. "Zpíváme se sestrou Kristýnou v šestičlenné kapele. Je to takový nezařaditelný styl, já ho nazývám snovým popem. Hrajeme autorské skladby a točíme desku. Až bude hotová, rádi bychom vyrazili na festivaly," plánuje třicetiletá Karolína Heřmánková.