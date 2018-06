Syn Jonáš v mém muzikálu hrát nebude, říká Janek Ledecký

Janek Ledecký je na svého sedmnáctiletého syna Jonáše patřičně hrdý. Má už tři roky vlastní kapelu Ray Band, ale společně s tátou vystoupil poprvé až při křtu CD Petra Nagye 24. května, kde byli kluci jako předkapela a Ledecký byl kmotrem. "To bylo hrozně fajn, já jsem s ním na stejném pódiu ještě nehrál," řekl Ledecký.

Jonáš Ledecký s kapelou Ray Band

Přestože se Jonáš "potatil" a je rocker, v tátových projektech se neukáže a o protekci nestojí.

"Jonáš má o své budoucnosti jiné představy, než účinkovat v muzikálech. Já mu do toho vůbec nemluvím. To je na tom to pěkné, že se na to dívám s odstupem a z dálky, moc mě to baví," prozradil hudebník.

Janek Ledecký je pyšný i na šestnáctiletou dceru Ester, která se místo hudební branže našla ve sportu. "Ester se, pro mě nečekaně, postupně stává profesionálním sportovcem. Je v A reprezentaci na lyžích a snowboardu a to už ani neříkám, že je v juniorském áčku beach volejbalu," pochlubil se.

Janek Ledecký se synem Jonášem Ester Ledecká

Celá rodina miluje zimu a Vánoce tráví ve Špindlerově mlýně, kde mají chalupu a jsou tam ideální podmínky na trénování. "Ester se tam stěhuje už o měsíc dřív, když se vrátí z ledovců, tam akorát napadne sníh," vysvětlil zpěvák, který rád střídá lyže i snowboard.

Vánoční čas a všechno kolem něj má Janek Ledecký skutečně rád. I proto připravuje nový muzikál Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích. Napsal k němu hudbu, texty a libreto společně s Janem Potměšilem. Režie se ujme Radek Balaš a producenty jsou Oldřich Lichtenberg a Michal David.

Marek Vašut a Janek Ledecký

Z hereckých hvězd se v muzikálu objeví Linda Rybová, Martin Dejdar, Marek Vašut, Marian Labuda, Naďa Konvalinková či Květa Fialová. Konkurz na některé z hlavních rolí bude 1. června v Divadle Broadway a premiéra by měla být 30. listopadu.