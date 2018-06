Syn Jitky Obzinové se živí jako pornoherec

"Co na to říct? Je to on. Ale je dospělý a může si dělat to, co chce. Možná si ani neuvědomil, jak si může zničit život," řekla deníku Aha! Obzinová.

Ta přitom problém řeší pouhé dva týdny před svým oficiálním nástupem do funkce šéfredaktorky zpravodajství TV Prima. - čtěte Prima přetáhla z rozhlasu Obzinovou, bude šéfovat zprávám

Podle listu se syn známé novinářky ani netajil, z jaké rodiny pochází. "Ten se přímo chlubil tím, že je jeho máma slavná. Většina kluků si aspoň zvolí pseudonym, on ale nic takového nechtěl a na obalu filmu, ve kterém hraje, taky vystupuje pod svým pravým jménem," uvedl účastník natáčení.

Obzinová přiznala, že se synem není v kontaktu. Celou záležitost nese těžce. "V současnosti s ním nemám žádný kontakt. Měl by žít v zahraničí. Já ho ale v žádném případě neodsuzuju. Pořád je to můj syn. Jen mi je to líto," dodala Jitka Obzinová.