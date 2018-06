Syn Jiřího Paroubka prý neplatí na svou dcerku

"Jirka má opravdu peněz dost. Platí si drahý byt a auto, jede si dvakrát na dovolenou. Přitom se pořád vymlouvá, že nemá peníze," stěžuje si sedmadvacetiletá Kristýna, kterou o čtyři roky mladší Jiří opustil o prázdninách.

Mladá matka tak požádala o pomoc právníka. "Jirka mně za celou dobu poslal jen sedm tisíc korun, a to někdy v červnu. Teď by měl poslat peníze za srpen. Můj právník v dopise navrhuje měsíční výživné sedm tisíc. Rozhodně na té částce budu trvat, abych z toho mohla zaplatit nájemné v Praze."

A jak to dopadlo se sliby Paroubka staršího, který se dušoval, že matce své vnučky určitě pomůže, a nabídl jí tak byt v pražských Stodůlkách? "Je to byt v druhém patře bez výtahu. To místo je ke všemu velmi špatně přístupné. Bez auta bych tam byla vyřízená... Navíc tam není ani doktor. Vůbec si nedovedu představit, jak bych to tam sama zvládla," říká s tím, že byt proto musela odmítnout.

Ani otec, ani syn ale podle deníku AHA! o malou Viktorku nejeví zájem. Paroubek mladší svou dceru prý neviděl od porodu. "Třeba zavolá, že přijede, a zeptá se, co má koupit. No a pak se týden neozve," popisuje situaci Kristýna.

A jak celou situaci vidí babička malé Viktorky Zuzana Paroubková? "Nechci to komentovat," řekla stručně iDNES.cz.