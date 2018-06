VIDEO: Syn Dany Morávkové ve společnosti. Mámu přerostl o hlavu

"Petrovi je patnáct a už mě o hlavu přerostl, což teda v mém případě není zas tak složitá věc. Myslím, že je po tátovi, a to i povahou, protože kdyby tady nebyl syn, tak je tady se mnou jako doprovod manžel, nechtěla jsem jít sama, tak mě mladý Petr jako gentleman doprovodil," objasnila hned v úvodu rozhovoru Dana Morávková, jež se se synem ukazuje ve společnosti málokdy.

iDNES.cz sice požádal Petra o rozhovor, se zdvořilým "ne" ale odmítl. Svým chováním tak potvrzuje, že jím puberta nijak výrazně necloumá.

"Já jsem neměla žádnou pubertu, protože mi v té době umřel táta. Snažila jsem se hodně pomoci psychicky mamince, protože jsme na ten život zbyly samy dvě, a co vím od paní Maláskové, tak ani Petr neměl žádnou bouřlivou pubertu, tak je možné, že ji nebude mít ani malý Petr," líčí herečka.

Dana Morávková a Petr Malásek

Co jednou z Petra bude, jeho slavná maminka zatím netuší. Uvedla jen tolik, že syna bude ve všem podporovat. "On teď půjde do čtvrťáku na osmiletém gymnáziu, takže na rozhodování má ještě dost času, tak to necháme na něm, ale jako každá mám bych si přála, aby si vybral dobře a byl ve svém povolání šťastný. A jaká jsem máma? Myslím si, že jsem docela normální máma, umím být kamarádská a umím ho podržet, snažím se," dodala.

Dana Morávková a Petr Malásek jsou manželé už 19 let. Syn Petr se jim narodil čtyři roky po svatbě.