Syn Celine Dionové nemá rád její hlas

Kanadská zpěvačka Celine Dionová na ceremoniálu Grammy 2002.

O druhém dítěti hovořila Celine Dionová už před rokem, kdy svého tehdy dvouměsíčního syna představila novinářům a zejména fotografům.Je známo, že zpěvačka se snažila přijít do jiného stavu mnoho let. Nakonec se manželé rozhodli k oplodnění in vitro (ve zkumavce) na specializované klinice v New Yorku. Slova Celine Dionové naznačují, že i druhé dítě bude počato stejným způsobem.Ve frankofonním Quebeku narozená hvězda se proslavila například písní My Heart Will Go On z velkofilmu Titanic. Před časem prohlásila, že přerušila hudební kariéru kvůli založení rodiny a péči o tehdy nemocného manžela, který měl rakovinu kůže. Celine uvedla, že na scénu se chce vrátit, až bude jejímu chlapci nejméně 12 nebo spíše 18 měsíců.