Syn Bittové chce být Mužem roku

FOTOGRAFIE ZDE

Jako jeden ze soutěžících se na setkání finalistů v Praze představil také syn zpěvačky Ivy Bittové.

"Mamka mě přihlásila do této soutěže, beru to jako jednu velkou legraci a třeba i zkušenost," uvedl Matouš Bitto, kterému je 23 let a pracuje jako manažer a zároveň studuje dvě vysoké školy.

"Letos je také poprvé v této soutěži nejmenší finalista se 170 cm – Jan Pomykáček a také je tu jeden, který má dvě děti. Je mu 28 let a jmenuje se David Špryňar z Jaroměře," uvedl pořadatel David Novotný.

Na urostlé muže se do fitness centra BBC přišli podívat i někteří porotci, například Naďa Urbánková, Jana Fabiánová, hvězdy ze Superstar Ali Amiri či Michaela Nosková. Alice Springs dorazila i se svými muzikanty Jardou Helešicem a Jiřím Stivínem. Nechyběla ani druhá česká vicemiss Michaela Štoudková, dietolog Vítek Chaloupka, ale ani "milionová" Ester Ládová.

Alice Springs prozradila, že už si favorita vybrala: "Mám jasno, já jsem vždy byla na mlaďáky," řekla zpěvačka. Ester Ládová prý vyhraněný typ mužů nemá. "Musí mít charisma a musí k něčemu vypadat," prozradila Ládová.

Finále soutěže Muž roku se uskuteční 26.8.2005 v Náchodě v rámci charitativní akce Den dobrých skutků. Výtěžek bude věnován postiženým dětem a lidem. V porotě zasednou dále například Štěpánka Duchková, Michaela Maláčová, Alice Bendová, vítězky České Miss Kateřina Smejkalová, Zuzana Štěpanovská a Michaela Štoudková, Kateřina Kristelová, Vašek Glazar, Jitka Asterová a další celebrity.

Mezi účinkujícími se objeví Ali Amiri, chorvatská SuperStar Patrik Jurdič, slovenská slavice Misha, Pavel Šporcl a další.