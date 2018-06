Syn Bílé chce být filmovou hvězdou

Lucie ale zatím netuší, kterým směrem se její syn vydá. Nevylučuje ani možnost, že se - tak jako ona - bude živit zpěvem.

"Vždy jsem říkala, že syn chytí i tón mikrovlnky, takže zpívat by mohl. Nejdřív chtěl být po tátovi ředitelem, prostě - něco řídit. Pak se chtěl stát, jak sám říkal, kancelářníkem. Filípek si to ale představuje moc jednoduše. Zatím šikovně dabuje, což je první krůček. Kudy jednou skutečně půjde jeho cesta, to zatím netuším," svěřila se Bílá.

Zlatá slavice miluje svého syna a své rodiče nade vše. Tvrdí, že si rodinného zázemí obzvlášť v dnešní době nesmírně váží.

"Mám velké štěstí na rodinu. Dnešní doba je nesmírně těžká, nekompromisní, zlá, divná a tvrdá. Nic není tak, jak by mělo být. Všechno jde divně přes všechny hranice, lidi nedodržují slovo a vůbec se za to nestydí. Musím říct, že v této době si nesmírně vážím zázemí, které mám. Nejen v báječných rodičích, ale i v bratrovi," prozradila zpěvačka.

"A nejen to. Nedávno se mě kdosi zeptal, zda může mít ženská kamarádku. Já mám hned dvě a za ta léta jsou to už skoro moje sestry. Jedna se jmenuje Dáša a druhá Ivetka. S Ivetkou jsem vyrůstala od narození a s Dášenkou se znám celou svoji kariéru. Moji blízcí jsou lidi, za které bych dýchala, a oni za mě," dodala Lucie.