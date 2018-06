Syn baviče Petra Novotného chce být politikem

Pavel Novotný chce být politikem. Syn baviče Petra Novotného totiž kandiduje do zastupitelstva městské části v Praze Řeporyjích. "O politiku se zajímám velmi živě, několik let jsem členem ODS a nestydím se za to," prozrazuje Pavel.