Sympaťákem roku je slovenský lesník Marek Juhaniak

Slovák Marek Juhaniak měří 187 centimetrů a váží 85 kilo. Narozený je ve znamení Štíra a mezi jeho zájmy patří posilování, tanec, hudba, dobrá kniha a vzdělávání se.

Vítěz získal jako odměnu mimo jiné i luxusní dovolenou v Las Vegas, prý aby na vlastní oči viděl, jak vypadá světový showbyznys.



Vítězové soutěže Sympaťák roku 2012 (zleva): Daniel Pašek (2. místo), Marek Juhaniak (1. místo), Martin Čermák (3. místo)

"Určitě jsem výhru nečekal. Jsem velmi šťastný. Přijel jsem sem s malým srdcem, možností poznat nové lidi, vidět Prahu a skončilo to výhrou. Věřím, že tým to pro mě nekončí," řekl Marek Juhaniak krátce po skončení finálového večera.

"Sympaťák roku není pouhou soutěží krásy. Má se jím stát muž, který přesvědčí porotu a publikum o svých kvalitách. Má být milý, kultivovaný, charizmatický, pozitivní, příjemný, komunikativní, úspěšný, vtipný, pohotový a sexy," nechal se slyšet ještě před finále moderátor a jeden ze zakladatelů soutěže Luboš Xaver Veselý.

ProMENáda v trenkách

Letos se do finále probojovalo sedm Čechů a pět Slováků. Mezi finalisty převládali barmani a studenti. Nechyběl ale ani kadeřník, tanečník nebo finanční poradce.



Věkový průměr soutěžících byl kolem 22 let, ale organizátoři by do budoucna přivítali, kdyby se mírně posunul nad 30.

O vítězi v pražském Divadle Hybernia rozhodovala porota, jejíž předsedkyní letos byla Helena Vondráčková. Ta slibovala, že bude shovívavá a spravedlivá (více zde).

Spolu se zpěvačkou do poroty usedli fotograf Robert Vano, umělec Bořek Šípek, Česká Miss 2012 Tereza Chlebovská, modelka Hana Svobodová, bývalý hokejista Tomáš Zelenka a další.