Symboly, které pobláznily svět

Skočme do roku, řekněme, 2050. V encyklopedii světových osobností najdeme heslo Anna Kurnikovová a budeme číst: Ruská diva. Lolita. Sexy Anna. Až někde ke konci dlouhého seznamu možná bude stát slovo tenistka.

Nebo heslo Michael Jackson. Muž ověšený skandály, plastickými operacemi, miliardovým majetkem... a taky zpěvák.

Podobný seznam by mohl být míle dlouhý. Princezna Diana, Elvis Presley, ale třeba i bájná skupina Beatles či sovětský politik Michail Gorbačov.

To vše jsou osobnosti, které výrazně přesáhly své původní poslání. Mluví se o nich, píše, jsou či byly ikonami své doby, jejich plakáty visí na zdech.

"Z lidí, kteří něco dokážou, se často stávají symboly, a to i sexuální," tvrdí uznávaný psycholog Peter Weiss. Pro mnohé dívky je Beckham vysněným mužem, chlapci se ho snaží napodobit v účesech i v oblékání. A jistě - někdy i ve fotbale.

Vybrali jsme deset největších symbolů posledních sta let. Každý zbláznil svět jiným způsobem a popularita všech rostla s vynálezem televize. Někteří se stali modlami zaživa, jiným k tomu pomohla předčasná a tragická smrt.

Kennedy, Nixon, Clinton... Každý americký prezident bude vždy nejmocnějším mužem světa, ale nám opravdu nejde o moc.

Proč někdo chybí? A proč naopak někdo jiný v seznamu je? Každý z vás by onu desítku asi poskládal jinak. My vám nabízíme tu svou, nazvanou od Chaplina k Beckhamovi.

Ač se to nezdá, mají ti dva mnoho společného: ohromili davy lidí na celém světě. Ostatně popišme si scénu, kterou dělí víc než osm desítek let. Když v roce 1921 přijel Charlie Chaplin z Ameriky do Evropy, byla to nevídaná show. Tisíce lidí ho nadšeně vítaly, hned jak vylezl z lodi. Letos v létě se stalo něco podobného, to když David Beckham přijel do Asie...



Marilyn Monroe (1926-1962)

Největší filmová sexbomba



Scéna z filmu Slaměný vdovec, kde krásná blondýna stojí nad větrákem výtahové šachty a vítr si pohrává s její sukní, je možná v dějinách filmu nejslavnější. Dodnes se napodobuje, a objevila se dokonce v reklamě na sportovní oblečení - její roli hrála ruská tenistka Anna Kurnikovová. V padesátých letech byla Marilyn symbolem Ameriky. Sexbomba číslo jedna, platinová blondýnka s nevinným obličejem a ideálními tělesnými mírami, milenka prezidenta Johna Kennedyho i jeho bratra Roberta. Střídala milence, byla slavná - a přitom nešťastná. Zemřela už v 36 letech na předávkování léky a nikdo dosud přesně nevysvětlil, proč se to stalo. Dokonce se objevily nepotvrzené úvahy, že ji nechali zavraždit Kennedyho lidé. Ještě dnes chtějí být mnohé ženy jako ona. Její účes je proslulý a mnoho hereček i modelek si někdy nechá upravit vlasy jako Marilyn. Třeba česká kráska Eva Herzigová: ve světě módy se prosadila právě jako "Marilyn Monroe Východu".



David Beckham (1975)

Fotbalista, ale hlavně playboy



Že fotbalista David Beckham někam přestoupil? No a! A nemá náhodou nový účes? A co má na sobě? To chci taky! Snad nikdo v současném světě nemá vliv na životní styl tolika lidí jako on. Kdyby vyšel na ulici nahý, chodí druhý den nahá polovina mužů po celém světě. Beckham zkrátka udává módní trendy. Jen si vzpomeňte, kolik mužů nosilo - a stále ještě nosí - účes zvaný retropunk: vlasy uprostřed hlavy sčesané do kohouta. Je to přitom už rok a půl, co se s ním prvně objevil Beckham. Od té doby měl vlasy spletené do copánků i do culíku. Beckham vypadá daleko víc jako popová hvězda než jako fotbalista. Je idolem milionů žen a také gayů. Říká se o něm, že je hodně zženštilý. Občas nosí náušnice v obou uších, lakuje si nehty, holí hruď a snad nosí i manželčino spodní prádlo.



Charlie Chaplin (1889-1977)

Legenda světového filmu



Po první světové válce byl zřejmě nejobdivovanějším a nejznámějším člověkem světa. Šíleli po něm lidé ve Spojených státech, ve Francii, v Anglii, odkud pocházel, a neznali ho zpočátku snad jen v Německu, kde se za války a těsně po válce jeho filmy nehrály. Anglické noviny v roce 1921 dokonce psaly: "Lidi, neblázněte. Pan Chaplin je zajisté úctyhodná osoba, ale to, co se kolem něho děje, překračuje hranice jakéhokoliv chápání." Za tři dny pobytu v Londýně dostal přes sedmdesát tisíc dopisů, které muselo třídit šest sekretářek. Chaplinovy filmy milovali prostí lidé i vědci, každá premiéra byla událostí. Jeho dílo je dodnes považováno za klasiku podobně jako třeba obrazy Pabla Picassa. Kolem Chaplina se navíc pohybovaly desítky žen a on se svým zájmem o ně nijak netajil. Byl čtyřikrát ženatý, měl deset dětí. Dlouho se čekalo na jeho paměti, a když v roce 1964 vyšly, ještě dlouho se o nich mluvilo. Chaplin zemřel v 88 letech, ale zdaleka to nebyl konec jeho kultu: jeho filmy se stále hrají a pořád o něm vycházejí knihy.



Beatles (60. léta)

Nejslavnější kapela všech dob



Popularitu, které se dostalo Beatles, asi nejde s ničím srovnat. Jeden čas se v Anglii nepsalo o ničem jiném než o čtveřici Lennon, McCartney, Starr a Harrison. Přestože kapela zanikla v roce 1970 a dva ze čtyř jejích členů už nežijí, dodnes se desky prodávají ve velkém. Beatles ovlivnili celou generaci - jejich vtip, šarm, oblékání, vlasy, později drogy, to vše na fanoušky působilo. Když v televizi běží filmové dokumenty, nechce se ani věřit, jak fanynky brečí, řvou a podléhají hysterickým záchvatům. Na jejich koncerty se nechodila poslouchat muzika, od toho byly desky. Lidé je chtěli vidět - a ječet u toho. Byli vůbec prvními evropskými muzikanty, kteří se výrazně prosadili ve Spojených státech. A dosáhli takového úspěchu, že to mnohé zaskočilo. Jejich první vystoupení v americké televizi mělo rekordní sledovanost a po čtyřiceti letech zůstává událostí, na kterou se vzpomíná jako na začátek nové éry showbyznysu.



Brigitte Bardotová (1934)

BB: sexy symbol



Co byla Marilyn Monroe v Americe, to byla Bardotová v Evropě. Její značka BB byla stejně slavná jako MM. Stala se sexuálním symbolem Francie padesátých a šedesátých let. Její dokonalé tělo, našpulené rty a rozpuštěné vlasy pobláznily nejednoho muže, také mnohé ženy se snažily slavnou herečku ve vizáži napodobit. Když se v té době řeklo Anglie, každý odpověděl Beatles. A když se řeklo Francie, ozvěnou znělo: Bardotová. Průkopnice dvoudílných plavek střídala milence i manžely. Na konci šedesátých let vzbudila pohoršení jedněch a nadšení druhých, když přišla na svoji svatbu bosá a v minisukni. Na vrcholu slávy skončila s filmem, stáhla se a začala bojovat za práva zvířat. "Kdybych zůstala ve filmu, už bych byla mrtvá." Radikálních názorů pronesla za svůj život stovky. Jedna z jejích největších akcí na pomoc zvířatům spadá do loňského roku, kdy při mistrovství světa ve fotbale v Japonsku a Koreji vedla kampaň proti pojídání psů.



Michail Gorbačov (1931)

Komunista - a pohřbil komunismus



Když v roce 1985 nastoupil do nejvyšší politické funkce v Sovětském svazu, svět žasl. Po éře starců Brežněva, Andropova a Černěnka přišel energický muž v nejlepších letech, bylo mu teprve 54 let. Vypadal dobře, uměl mluvit, uměl se smát, uměl se oblékat. Všude s ním chodila jeho elegantní žena Raisa, což byl další šok - v té době komunističtí pohlaváři manželky příliš neukazovali. Krátce po nástupu do funkce se Gorbačov sešel s americkým prezidentem Reaganem, a přestože Reagan byl jako bývalý herec skvělým řečníkem a uměl vystupovat, Gorbačov vedle něho vypadal stejně dobře, a možná i líp. První muž Sovětského svazu nadchl Západ. Propukla tam nefalšovaná gorbymanie, což je vžitý a dodnes používaný termín. Měl největší zásluhu na pádu komunismu, což ovšem nechtěl. I když politicky padl, zůstal pro svět (ne však pro Rusko) uznávanou celebritou: je zván na kongresy, přednášky a rozhovory s ním chtějí přední televizní stanice i noviny.



Madonna (1958)

Královna pop-music a skandálů



Jedno slovo, které se hodí k Madonně? Skandál. Skoro se chce říci, že nejslavnější zpěvačka světa nedělá ve svém životě nic jiného, než že provokuje okolí. Když po jevišti pobíhala ve spodním prádle, papež ji nazval satanem. Jenže vyznejte se v Madonně! Kdysi vyzývavá rebelka je teď usedlou manželkou a matkou. První desku vydala už před dvaceti lety, ale symbolem zůstane asi navždy. Je jakousi výrobní značkou, mluvit o Madonně v jakékoliv souvislosti se nosí. Celou kariéru postavila na sexu, a právě tím ohromila svět. Dvojsmyslné narážky, vyzývavé oblečení, erotické texty písní. Natočila lechtivý film S Madonnou v posteli i známý videoklip Like a Virgin (Jako panna). Milence střídala stejně jako účesy a její oblečení bylo stejně často krásné jako kýčovité.



Elvis Presley (1935-1977)

Navěky král rokenrolu



Další elegán, kvůli kterému ženy nespaly. Byl předchůdcem Beatles na trůnu vrcholného showbyznysu. V padesátých letech ohromil svět tím, že ač běloch, skvěle zpíval rokenrol. Zakroutil pánví a společnost byla pobouřena. Vyzývavé pohyby, kterými zpěv doprovázel, dokonce zpočátku nesměl dělat v televizi. Byl vzorem pro tisíce kluků, kteří dělali muziku. Dokonce i pro Beatles. Když už byli členové skupiny dávno slavní a setkali se s ním, nadšeně o tom vyprávěli jako o životním zážitku: "Potkali jsme Elvise!" I když Presley později ztloustl a zdaleka nebyl tím pravým Elvisem, zůstal celebritou. Jeho smrt v roce 1977, kdy mu bylo dvaačtyřicet, přinesla nejen Spojeným státům šok. Dodnes mnozí lidé nevěří, že skutečně zemřel, a čekají na jeho návrat. Při každém výročí jeho smrti se sjíždějí k jeho domu v Memphisu a vzpomínají. Elvisův kult žije: brzy vyjde další album jeho největších hitů.



Princezna Diana (1961-1997)

Nejkrásnější princezna



Dáma s velkým srdcem, jejíž životní příběh umocnila tragická smrt při automobilové nehodě. Dokud žila, byla Lady Di pro anglickou monarchii větším symbolem než královna Alžběta II. Její pohřeb sledovaly dvě a půl miliardy lidí ve 187 státech světa. V tisku se často objevovaly fotografie, jak se sklání nad umírajícími dětmi v Africe. Pomoc druhým byla hlavní náplní jejího života: bojovala proti AIDS, dokonce se jí začalo říkat novodobá Panna Marie. Princezna z Walesu nebyla příliš vzdělaná, ale nahrazovala to šarmem a milým úsměvem. Nejen mezi Brity byla daleko oblíbenější než její manžel, následník trůnu Charles. I šest let po smrti je Diana inspirací pro filmy a knihy. Nedávno dokonce vzniklo operní dílo The Diana Cantata. Už předtím byly napsány opery Smrt princezny či Lady umírá.



Michael Jackson (1958)

Zpěvák, nebo mostrum?



Co je v ženské pop-music Madonna, je v té mužské Michael Jackson. Víc než o Jacksonově zpěvu se však vždy bude mluvit o jeho plastických operacích a nikdo se nikdy neshodne na jejich počtu. Dvacet? Třicet? Už se rozpadá! Lidé se možná smějí tomu, jak vypadá, klepou si na čelo, když někam přijde v rukavičkách a roušce přes obličej, ale on zůstane idolem. Dívky piští, i když Michael jen vystrčí hlavu z hotelového pokoje, mnozí chlapci si nechávají narůst vlasy jako on a napodobují jeho taneční kreace. Kolik lidí jen zkoušelo jeho měsíční krok! Šlapete nohama dopředu a přitom jdete dozadu... Jackson začínal jako chlapec ve skupině se svými sourozenci. Postupně se na něj také navěsily skandály, hlavně ohledně zneužívání malých dětí. I přes dohady o jeho sexuální orientaci a zženštilosti má sám syna a dceru.



Náhradníci

(kdo se do první desítky nedostal...)



Coco Chanel

první dáma módy, které jako návrhářka vládla padesát let



Pablo Picasso

když se řekne malíř, i laik odpoví: Picasso



Jurij Gagarin

první kosmonaut světa, symbol komunismu



John Kennedy

legendární prezident, který podlehl atentátu



Jacqueline Kennedyová

nejslavnější první dáma všech dob



Pelé

první sportovní megahvězda, nejlepší fotbalista století



Rolling Stones

začínali spolu s Beatles - a jsou tu dodnes



Fredie Mercury

kultovní zpěvák, který zemřel na AIDS



Julia Robertsová

nejdražší herečka světa a symbol Hollywoodu



Anna Kurnikovová

tenistka, ale hlavně symbol sexu a reklamy