Sylvestr Stallone se vzdal sexu

Když se Jennifer dozvěděla, že Sylvestr bude natáčet šesté pokračování filmu Rocky, rozplakala se. Věděla, že Sly, který v mládí začínal u porna, bude muset nemilosrdně trénovat čtyři hodiny denně, ale také, že se během natáčení, stejně jako filmový Rocky, vzdá veškerého sexu.



"V těle máme jen omezené množství energie. Vím, že někteří atleti, co hrají ve filmu, zákaz sexu nedodržují, ale já jsem to udělal, protože to byl jediný způsob. Slyšel jsem, že David Beckham na to kašle, ale on je zřejmě výjimka. Lidi, kteří bojují, sexuální půst dodržují, protože by jinak prohráli," vykrucoval se šedesátiletý Stallone při přímých otázkách novinářů.

Ale jakoby mu to nestačilo, vymyslel si teorii o agresivitě sexuálně frustrovaných zvířat. "Podívejte se v přírodě. Vzpomeňte si na divoké býky a ty chlapy, co si na pastvinách užívají. Kdo si myslíte, že vyhraje v souboji? Samozřejmě divocí býci. Samozřejmě je to velmi těžké dodržet, ale to je důvod, proč pak dobře bojujete," tvrdí filmový Rocky.