Sylvester Stallone si během natáčení poranil krční páteř

Stallone chtěl mít svůj nový film The Expendables (Postradatelní) dokonalý. Obsadil proto kromě sebe ty největší špičky akčního žánru Arnolda Schwarzeneggera, Bruce Willise, Dolpha Lundgrena a Mickeyho Rourka. Bojové scény se snažil udělat tak realisticky, až ho to stálo zdraví.

Jeho souboj s profesionálním zápasníkem Stevem Austinem skončil převozem do nemocnice, kde musel Stallone podstoupit operaci, při níž mu chirurgové voperovali do páteře kovový plátek.

"Ten souboj byl tak drsný, že jsem utrpěl vlasovou frakturu krční páteře. Nikomu jsem to neřekl, ale musel jsem potom podstoupit náročnou operaci," prozradil Stallone magazínu FHM.

Svalnatec "Slye" se však neubránil zraněním ani když byl v plné síle. Dost ho potrápil třeba Dolph Lundgren při natáčení filmu Rocky IV. "S Dolphem jsme do toho vždycky šli. Jednou mě udeřil tak silně, že mi pak v noci otekl hrudník a museli mě převézt vrtulníkem na pohotovost. Řekli mi, že mě praštil tak silně do hrudního koše, že mi stlačil srdce a kdyby to víc oteklo, mohl jsem zemřít," řekl Stallone, který Lundgrena do svého nového filmu obsadil pro jistotu jako člena svého týmu a ne protivníka.

Ve filmu The Expendables, který Stallone napsal i režíroval, se objeví taky nedávno zesnulá herečka Brittany Murphyová.