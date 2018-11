Stallone nebude obviněn ze sexuálního násilí, nic se neprokázalo

Žena, jejíž identita nebyla zveřejněna, uvedla, že s představitelem boxera Rockyho Balboy a akčního hrdiny Johna Ramba prožila v roce 1987 románek. Ještě téhož roku a poté znovu v roce 1990 ji prý herec sexuálně napadl.

Žádný ze svědků, který byl v případu jmenován, však ženinu výpověď nepotvrdil. Také dodatečné vyšetřování neukázalo, že by se Sylvester Stallone k údajné oběti choval oplzle. Herec potvrdil jen to, že ženu zná a že spolu v roce 1987 strávili společně tři dny v Izraeli.



Pro Stalloneho to nebylo poprvé, co bylo jeho jméno v souvislosti s přístupem k ženám očerněno. Loni otiskl britský bulvární list The Daily Mail kopii údajné policejní zprávy z roku 1986, podle které tehdy čtyřicetiletý Stallone v hotelu v Las Vegas zneužil šestnáctiletou fanynku a ke zvrhlému činu si přizval tělesného strážce. Také tehdy Stallone obvinění rázně odmítl a prostřednictvím své mluvčí vzkázal, že kvůli tomu nikdy nebyl úřady kontaktován.

The Daily Mail nicméně uvedl, že pravost policejní zprávy potvrdil někdejší lasvegaský policista John Samolovitch, který už je v penzi, ale který v té době vedl oddělení vyšetřující sexuální trestné činy.