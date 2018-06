Sylvester Stallone čelí další bolesti, sestra mu umírá na rakovinu

"Po ztrátě vnuka je těžké se smířit ještě s tímto. Toni Ann se nedaří vůbec dobře. Má rakovinu plic v pokročilém stádiu, nemoc zasáhla i játra a šíří se i do jejího mozku. Je mi příšerně zle. Ztratila jsem vnuka a teď je v kritickém stavu i má dcera a je jí osmačtyřicet let. Není to snadné," řekla listu New York Post Jackie Stalloneová, matka Stalloneho.

"Nevím, co dělat. Už je dva týdny v univerzitní nemocnici v Los Angeles. Lékaři si nemyslí, že se její stav zlepší. Co můžete dělat? Udělali vše, ona dokonce podstupuje i experimentální léčbu. Ráda bych si ji vzala domů," dodala zdrcená matka s tím, že nepřestává věřit v zázrak.

Zemřel nejstarší syn Sylvestera Stalloneho Sage.

"Pořád na zázraky věřím, to vás stále drží na nohou. Já vždy myslím na to, že se stane zázrak, ona se probudí a tohle vše je jen špatný sen," dodala Stalloneová.

Sage, prvorozený syn herce Sylvestera Stalloneho, zemřel ve svém bytě 13. července tohoto roku. Bylo mu šestatřicet let.