Sylvester Stallone se chystá do důchodu

"Nejsou to žádné velké peníze. Spořím si tak v průměru zhruba deset procent z každého honoráře. Stejnou část si pak schovávám pro případ, že by se se mnou něco stalo," říká s poněkud přehnanou skromností představitel populárního Ramba.

A co tedy nepovažuje stárnoucí svalovec za "žádné velké peníze"? Stačí k tomu velmi jednoduché počty. Ve filmech Assassins (1995) a Driven (2001) si přišel na dvacet milionů dolarů, za D-Tox (2002) inkasoval sedmnáct a půl milionu. Za čtvrtý díl Rockyho (1985) a Cliffhangera (1993) se nebál si říct o patnáct milionů, za Over the Top (1987) inkasoval dvanáct milionů. Jen z těchto několika málo filmů si legendární Rocky odložil na důchod zhruba deset milionů dolarů.



"Doba bude čím dál horší. Neumím si představit, že bych žil jako někteří mí filmoví kolegové, kteří své obrovské honoráře dokáží utratit během několika týdnů a pak jen s prosíkem a prázdnou kapsou čekají spásně na nějakou další roli. Připadne mi to ujeté," dodal Stallone, který by do důchodu rád odešel s kulatými dvaceti miliony dolarů.





Symbol amerického hrdiny, neohroženého a chrabrého, neochvějně spravedlivého. Jeho otec byl ale italský holič. Za výraz drsňáka nevděčí Rambo i Rocky cowboyským předkům, ale především zbabranému porodu, kdy malému Sylesterovi ochrnula levá tvář. Během školní docházky, kdy se mu všichni v okolí posmívali, vystřídal vedle čtrnácti škol i hodně zájmů - boxoval, jezdil na koni, hrál divadlo. Vypracoval si svaly a vystudoval dramatické umění na univerzitě.