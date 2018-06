V New Yorku, kam v minulých dnech zavítal pracovně, byl pozván do proslulého luxusního klubu. Zjistil však, že nemá vhodný oděv. Zamířil tedy k jedné renomované firmě, aby tento nedostatek napravil. Dověděl se totiž, že ve městě se právě otvírá nový obchod s výrobky příslušné značky. Místo ochotných prodavačů však Šetlíka zaskočil neprostupný dav lidí. Bylo narváno, kolem obchodu kamery, reflektory, mikrofony, houf fotoreportérů.



Hlavními hosty při slavnostním přestřižení pásky byli starosta New Yorku Rudolph Giuliani a také herec Sylvester Stallone. Jadran tedy musel čekat, až sláva skončí a až obchod otevřou k normálnímu provozu. Ale ani po hodině nebyl srocení konec. Trvalo to hodnou dobu, než starosta obklopený početnou ochrankou odkvačil - a za ním také všichni novináři. Sylvester Stallone, který se vynořil z toho mumraje, zůstal stát sám na chodníku.



Jadran Šetlík nelenil. Vytáhl fotoaparát a slavného herce oslovil. Připomenul mu jeho návštěvu Prahy a vysvětlil podstatu své galerie slavných a známých. Sylvester Stallone odtušil, že se prý fotografuje nerad, ale nabízenou navštívenku přijal a sdělil i číslo faxu agentky, která se stará o fotografování této americké hvězdy. A pak už se Jadran Štelík neovládl a stiskl spoušť aparátu.



Řemeslo paparazziů nezapomněl. Při pohledu na fotografii by nikdo nepochyboval, že slavný hollywoodský herec si inkognito vyrazil s pěknou dívkou na procházku, nebo možná na intimní posezení u oběda. Ve skutečnosti je dívkou po Sylvestrově boku Gabriela Plocová, partnerka a vizážistka Jadrana Šetlíka.



Sylvester Stallone pózoval s Češkou