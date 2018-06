Zonfrell fotku fresky okamžitě vyvěsil na internet. "Byl to on. Celou mou rodinu to pobavilo. Byl to portrét Stallona," říká Zonfrell, který byl v Itálii na prázdninách s rodinou.

Malba je součástí Rafaelovy výzdoby v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Zmíněná freska, na níž je muž velmi podobný americkému herci, vznikla v roce 1511.

Rafaelova freska ve Vatikánu

Podle kunsthistoriků samotný Rafael navrhl jen skicu v obrysech, zatímco výmalbu dokončil Lorenzo Lotto.