Sylva z BB: Aktům se nebráním

9:58 , aktualizováno 9:58

V domě Velkého bratra se Sylva Ondrušíková "jako" provdala za Karla Frýda. Diváci je ale zanedlouho rozdělili. Karel z domu odešel první, Sylva ho následovala tuto neděli. Oběma je dvacet let a plánují společnou budoucnost. "Všichni si myslí, že nám to dlouho nevydrží, ale my vás všechny ještě překvapíme," řekla v on-line rozhovoru.