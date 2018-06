Sylva uspokojila Karla pod peřinou

FOTOGRAFIE ZDE

Večerní sestřih vysílaný ještě před 21. hodinou servíroval intimnosti bez rozpaků.

Filip umýval záchod, Karel a Milan uklízeli kuchyni. Přitom se začali bavit o hromadné masturbaci. Plánovali ji po vyřazení Karlovy milé Sylvy. Sylva o jejich úmyslech už slyšela od Evy a nadšená rozhodně nebyla. Karel, i když o sexu s Filipem a Milanem mluvil, vypadal, že se na všechny praktiky necítí. V noci nakonec stejně nejspíš zjistil, že holka ho uspokojí lépe než kluk.

Po pár pusinkách, u kterých Karel snad i spal, se dračice Sylva vydala na průzkumy pod jeho peřinu. To už ale Pan Nesbalitelný vypadal, že vnímá dobře.

Deka se trošku zmuchlala, jinak neměli diváci šanci vidět nic. Snad jen Sylvin následný rychlý doušek z lahve. Lejla Abbasová z toho v nočním pořadu Big Brotheru Bez cenzury usoudila, že Karel "bouchnul". Protože se nic zajímavějšího ve vile prakticky neděje, jala se tuto "vzácnou akci" rozebírat s psychiatrem sexuologem v show Bez cenzury. Natahovali zbytečně: Co je na tom vlastně k řešení?

Nutno podotknout, že zmíněnou scénu Nova odvysílala již v denním sestřihu před devátou hodinou večer. V každém případě se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání hodlá zabývat asi stovkou stížnosti na vulgaritu v reality show. Uvidíme, televize možnou sankcí sledovanost určitě neztratí, Big Brother si asi může jen polepšit.

V denním sestřihu se soutěžící od Leoše Mareše znovu dozvěděli, kdo a kým byl nominován na odchod. Filip a Šárka se cítili velmi dotčeni tím, že je nominoval sám Velký bratr. Nakonec se shodli na tom, že je "nekompromisní jako svině". Záběry na ubrečenou Markétu se zřejmě osvědčily, protože je Nova pustila znovu. A Markéta: "Cítím se trapně, do pr...", zanadávala si. Dokonce uznala, že ji ostatní na vyhazov volili správně, protože Filip a Šárka podle ní rozhodně nemají odejít. Kromě tušeného ukájení pod peřinou jsme viděli prakticky to samé, co v neděli, takže Novo: Takhle by to nešlo! Sylva pod peřinou sledovanost nezachrání.

"Měli bychom správně soutěžící nechat tak týden dva bez úkolu, jen se rozkoukávat a seznamovat," řekla iDNES vedoucí projektu Lenka Hornová. "Ale to si nemůžeme dovolit," vysvětlila, proč na ně od začátku Velký Bratr hrne nejrůznější úkoly. Za VyVolenými totiž pokulhávají v akci. Na Primě diváci sledovali psychodrama s Reginou a v domě Big Brother je docela pohoda a tu Bratr opravdu nemá rád.

Prudérnější fanoušci Velkého bratra se možná mohou těšit na pravidelnou modlitbu od Terezy a Leny. Ty si držíce se za ruce nahlas odříkaly Otčenáš a poděkovaly Bohu, že je nechal jít do vily. Jen bůh také asi ví, zda to opravdu je takové požehnání.

