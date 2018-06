Sylva se snad z Karla dočista zbláznila

Pravý návrat se nekonal

Od pondělí nám Leoš Mareš v upoutávkách sliboval, jak se do domu vrátí někdo z předešlých vyřazených soutěžících. Nevím, jestli jsem přišel o zrak, ale já jsem žádný návrat nezachytil. Zřejmě to byla taková bomba, že jsem si jí nevšiml. A nebo to byly ty 2 rozhovory, které si přes kameru střihli mezi domem nejprve Tereza s Filipem a krátce na to i Sylva s Karlem.

Ve vzduchu totiž visely nedořešené otázky, které Filip položil Bratrovi ve zpovědnici ohledně Terezy. Prý měla do domu přijít jako duch jen kvůli Filipovi. Podle ní to tak nebylo, přišla hlavně kvůli oblečení, které tam nechala a chtěla vidět nejen Filipa, ale také Lenu. Tak jí snad budeme věřit. A taky Sylva si došlápla na Karla, který ji měl údajně venku "podvést".

Sylvě snad hráblo, mluví jako malé dítě

K tomu došlo kvůli Karlovi a jeho údajné aféře, kterou si upekli Milan, Filip a Šrek. Když holky koukaly za odměnu v Oku na film, vymysleli si, že je navštívili vyřazení soutěžící. A aby toho nebylo málo, vyškemrali u Bratra fotku, na které líbají vysmátého Karlose dvě dívky. Samozřejmě jako "důkaz" pro Sylvu, jak na ní Plyšák venku "myslí".

To jí doslova srazilo na kolena. Už od Karlosova odchodu je raději o samotě, pláče a povídá si s kamerami. Teď začala hystericky brečet a utekla do pokoje. Smutek a pláč střídala se zlostí jako spodní prádlo. Chvíli brek, pak jako šílenec běhala po zahradě a šišlala jako malé dítě: "Co mi to děláte?... Frýd jeden mrňavej... Požežu je (pozn. podřežu) všechnýýý!!!" Nakonec ve vzteku fotku rozškubala a miláčkovi napsala dopis: "Ahoj, srdce moje, ..." Pokračovala takový kudrlinkami a zdrobnělinkami, až jsem musel jít pro kapesníček, abych si otřel slzičky. Byl to opravdový román z červené knihovny. Sylvo, prosím tě, vím, že jsi zaláskovaná, ale nejsi v první třídě!

Filipa už začíná být až moc

Tento týden se domem Velkého bratra prohánějí indiánky a kovbojové. A Lena dává Filipovi v disciplínách pořádně na frak. Chudák to nemůže vydýchat a bere si holky do pusy. Nejvíc mu leží v krku Eva, kterou při nedělním nákupu utřel stejně jako kdysi Oksanu. Eva chtěla gumičky do vlasů, ale Fildovi to připadalo úplně zbytečné a raději si objednal pro sebe gel na vlasy. Tak jí Milan poradil, ať si je nastříhá "ze šprcků, z prezervativů". "Guma jako guma?!" nevěřícně reagovala Eva.

To jsem ale odbočil. Filip Lenu sice opustil, ale sobecky jí ten náš chytráček nikomu jinému nenechá. Pořád s ní blbne nebo jí naopak uráží, jen aby spolu byli v kontaktu a samozřejmě také ve středu kamer a pozornosti. Dnes měl zaručenou informaci z doslechu (od Milana a Sylvy). Lena s ním prý spala jen proto, aby ublížila ex-snoubenci Romanovi. Tu to hluboce ranilo a před jeho rýpáním utekla do postele, kde opravdu jadrně začala nadávat, že to není pravda. Z televize jsme tak měli na chvilku zase pípající ptačí klícku. Přišla ji uklidnit jenom Eva: "Chovají se někdy divně. Už to chlapcům stouplo do hlavy. Už se vidí jako hvězdy a někdy neváží slova!"

Filip nezklamal ani během přímého přenosu a nominace ve zpovědnici. Ukázku svého řečnictví a nutnost být slyšet všude za každou cenu (téměř vždy dost daleko od pravdy) předváděl dokonale. I on stál za recenzí Marešova (ne)zpěvu písně Prší, prší: "Je vidět, že má dva slavíky, kluk ušatá!" Ke konci ho už Mareš zpražil, ať neustále nevykládá svoje teorie, kterými mu akorát ubírá práci a často dezorientuje ostatní. Tak už ho Filipe konečně poslechni a ušetři i nás!!!!