Sylva podvedla manžela se Šrekem

Velký Bratr se rozhodl znovu opepřit svou show. Dal týdenní imunitu tomu, kdo dostane při Nominaci nejvíce hlasů od svých spolubydlících.

Síly byly poměrně vyrovnané. "Štěstí" měla nakonec Oksana, kterou v domě nechtělo sedm jejích kolegů. Hned za ní se s šesti negativními body umístil David (ten nováček).

Jenže nakonec určitě litoval, že pro něj nehlasoval ještě někdo. Jako jediný totiž věděl, co Velký Bratr s "vítězem" Nominace chystá. Stal se Bratrovou pojistkou, aby ho nikdo nemohl nařknout, že si imunitu vymyslel narychlo.

David se ale zase tolik bát nemusí. Na vyhazov je zvolen ještě s dalšími čtyřmi nešťastníky. Atmosféra ve vile asi trošinku zhoustla a nikdo už moc nemusí nikoho. Karel spolkl své ponížení z paroží, kterým ho ozdobila Sylva se Šrekem a ve zpovědnici neřekl jméno ani jednoho z nich.

To bylo totiž tak. Sylva se chtěla muchlovat, Karel obligátně nechtěl. Sylva tedy šla vedle do pokoje a uložila se se Šrekem k poněkud neklidnému spánku. No a peřina se začala vlnit...však už to známe. Jenže tenhle páreček to neměl tak jednoduché, načapal je Sylvin manžel Kája. - o svatbě více zde

Sylva tohle všechno absolvovala s nenáviděnou Oksanou připoutanou k ruce (úkol Velkého Bratra), ale nevypadalo to, že by se tím nějak zatěžovala. Kája musel stejně koexistovat s Lenou.

Plyšového a dosud upejpavého Carlose nevěra Sylvy překvapivě hodně rozhodila a intenzivně si spolu pobrečeli. "I když ti odpustím, tak už tě budu brát jenom jako dobrou kamarádku," pronesl hrdý Karel. Nebyl to náhodou on, kdo tvrdil, že všechny vztahy ve vile jsou v podstatě jenom jako? Karel se asi citově zainteresoval víc než chtěl, Sylva to nezvládla, Šrek už vůbec ne. Ale je mu to nějak jedno, už ho asi nebaví být jenom hodný zlobřík.

Otázkou je, zda Karel má nebo nemá právo být naštvaný, když s ním Sylva neměla pomalu ani pusu jistou. Sylva se ho snažila přesvědčit, že to udělala jen jako, aby žárlil. Moc tomu nejde uvěřit a uvědomuje si to i Karel.

Krom toho už den předtím mu Lena vyčetla, že Sylvu nijak sexuálně neuspokojuje. "Dneska večer jí to uděláš," rozhodla. Tak nejspíš neudělal.

Zato Lena dostala co chtěla, alespoň podle úterního nočního sestřihu z oka, kde se jí Filip schoval do klína jako malý kluk. Nereagoval ale ani na jednu z Leniných několika výslovných žádostí, aby dokonal pohlavní styk.

Reprodukovat Leniny prosebné výkřiky je už i na průměrně slušnou holku moc.