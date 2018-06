Sylva: Karel je nejhezčí nahý

FOTOGRAFIE ZDE

Sylva s Karlem zpočátku vůbec netušili, co že to ten metrosexuál vlastně je. "Říkali jsme si, že jsou to snad lidé pracující v metru," směje se Sylva.

Pořadatel akce David Novotný jim však vysvětlil, že se jedná o muže, který o sebe velmi pečuje, téměř jako žena. Takový podle Sylvy ale Karel není. "Dbá o sebe, ale normálně, nic zvláštního se sebou nedělá."

Od té doby, co Karel se Sylvou opustili reality show, neudělají bez sebe ani krok. Našli si podnájem v Praze a Sylva už absolvovala tolik obávanou návštěvu Karlových rodičů. "všechno dopadlo krásně, rodiče mě vzali skvěle, jsem za to strašně ráda." O harmonických rodinných vztazích svědčí i přítomnost Karlova tatínka, který byl v pražském klubu Duplex na svého syna náležitě pyšný.

O budoucnost se mladý pár nebojí. "Nabídky na účinkování na diskotékách a přehlídkách se jen hrnou. Teď si chci navíc stejně jako Karel udělat barmanský kurz," plánuje dvacetiletá dívka.

Sylvě připadal Karel na přehlídce spodního prádla samozřejmě nejhezčí. Sám prý nejraději nosí trenýrky a trenkoslipy. "Nejhezčí je ale stejně nahý," dodává Sylva.