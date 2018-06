Sylva a Karel: Ukážeme svatbu. Za byt

FOTOGRAFIE ZDE

Zatím bydlí ve vypůjčeném přízemním bytě na pražských Vinohradech, v němž jsou prakticky holé stěny.

„Půjčil nám ho na tři měsíce známý. Nechal nám ho zadarmo, což je samozřejmě výhoda, protože bychom na nějaký pronájem z našich příjmů měli jen těžko. Za dva měsíce ho ale musíme uvolnit,“ říká Sylva.

„Už v době, kdy jsme s Karlem byli venku z domu, nám na Nově nabízeli svatbu před kamerami, dokonce prý tu nejluxusnější. Původně jsme o tom neuvažovali, zvlášť Kájovi se to moc nelíbilo. Teď jsme se ale rozhodli, že do toho půjdeme. A máme podmínku – chceme byt do osobního vlastnictví. Je hloupost se brát a bydlet po podnájmech,“ dodává kategoricky.

Vystačí si s ložnicí

V třípokojovém bytě mají k dispozici dva pokoje, prostornou chodbu a koupelnu. K životu jim však prý stačí jedna místnost. „V ložnici máme všechno, co potřebujeme – postel, televizi, polici na oblečení, stolek, lampičku... O Vánocích se sem dokonce vešel i malý smrček. Štědrý den jsme strávili spolu, Silvestr pak u nás na chatě. Sylva vařila a musím říct, že výborně. Škoda, že v pražském bytě nemáme kuchyň a musíme chodit po restauracích,“ lituje Karel Frýd. Prostorný obývací pokoj slouží hlavně jemu. „Když přijdu z tréninku, dám si sem usušit hokejovou výstroj,“ libuje si.

Včera odletěl mladý pár na exotickou dovolenou do Venezuely. Jižní Amerika je prvním z míst, do kterých se podívají za odměnu za účast v reality show Big Brother – poukaz na zájezd v hodnotě sto tisíc.

Tím ovšem jejich cestování v letošním roce neskončí. „Dali jsme dohromady oba poukazy a peníze nám tak vystačí na tři zájezdy. Koncem března nás čeká ještě Tunis a v dubnu Egypt.

Před včerejším odletem se Ondrušíková těšila hlavně na levné nákupy, které ji v jihoamerickém státě čekají. „V cestovce nám radili, ať si nic nebereme, že se tam dá všechno pořídit velmi levně. Cigarety tam prý stojí v přepočtu třicet korun, taxíkem se dostaneme všude za padesát. Značkové věci jsou o sedmdesát procent levnější.“

Peníze totiž oběma dělají velké starosti. „Je to trochu problém. Modelingová agentura, která nás zastupuje, nám sice udělala profesionální book s fotkami, ale staráme se o sebe víceméně sami. Nějaké senzační nabídky se nám nehrnou. A když, jsou většinou v naturáliích. Třeba máme rok zdarma v kadeřnictví Bomton nebo máme dělat reklamu na šperky a za to je můžeme nosit. Všechno je to sice pěkné, ale žít se z toho nedá,“ stěžují si.

Pracovní nabídky nemáme

Jestli si dvojice, kterou proslavila reality show Big Brother, finančně polepší a jejich svatbu uvidí celý národ, se rozhodne nejdřív za dvanáct dní. Tehdy se totiž vrátí ze své první společné dovolené.

O tom, že známé tváře svoji svatbu zpeněžit umějí, svědčí zkušenosti ze zahraničí. Pod dohledem televizních kamer se například oženil fotbalista AS Řím Francesco Totti. Na prodeji televizních práv ze svatby zbohatnout nechtěl – peníze věnoval útulku pro zatoulané psy. V přímém přenosu reality show se vzaly i hollywoodské hvězdy Farrah Fawcettová a Ryan O’Neal.

Také podstatně méně slavný, ale ostře sledovaný exvyvolený Emil Zajac má za sebou podobnou zkušenost. Svoji životní partnerku Radku si vzal ve vile v rámci reality show VyVolení. I když v jeho případě nešlo o peníze, ale o sledovanost televize Prima.