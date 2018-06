Swayzemu se nesplnil největší sen, nestal se otcem

A nejvíce prý Patricka zlomilo, když jeho manželka Lisa ve třetím měsíci těhotenství potratila. "Nemohl jsem se dočkat, až se stanu otcem, až budu mít dítě s touto ženou, kterou tak hluboce miluju. A chtěl jsem být nejlepším otcem, jakým bych dokázal být, takovým otcem, jakého jsem měl já," napsal Swayze ve své autobiografii The Time Of My Life.

Vzpomínky na manželčin potrat prý byly pro Swayzeho vždy bolestné. "Cítil jsem se totálně zdrcený žalem. Chtěli jsme to zkusit ještě jednou, ale ta ztráta byla tak devastující, že jsme to nedokázali udělat hned potom. Rozhodli jsme se, že na to máme ještě spoustu času. Nakonec jsme se o to začali pokoušet znova a doufali, že Lisa otěhotní. Ale už se to nikdy nepodařilo," uvedl Swayze v knize.

Patrick Swayze zemřel ve věku sedmapadesáti let poté, co dvacet měsíců bojoval s rakovinou slinivky břišní. Až do poslední chvíle se nevzdával, podstoupil dokonce experimentální léčbu a ještě několik dní před smrtí natáčel nový seriál The Beast.

I když se ještě pár dní před jeho smrtí psalo, že se jeho stav zlepšuje, nemoc ho nakonec oslabila natolik, že selhaly základní životní funkce a Swayze svůj boj prohrál.