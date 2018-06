Swayzeho stav se zhoršil, zbývá mu prý jen pár týdnů života

Je to velká rána pro všechny jeho blízké. Herec se totiž po propuknutí nemoci nevzdal naděje na uzdravení. Léčení rakoviny pomocí ozařování a chemoterapií ho navíc hodně sblížilo s manželkou Lisou Niemi. Dokonce obnovili manželský slib. Ten první si manželé dali 12. června 1975.



Patrick Swayze s manželkou Lisou Niemi

A po několikaměsíčním léčení to tedy vypadalo, že nad nemocí zvítězil. "Moje léčba účinkuje a boj vyhrávám," uvedl v prohlášení při léčení ve Stanford University v Kalifornii.

Nyní se však rakovina opět vrátila v plné síle a tentokrát prý napadla i jiné vnitřní orgány. Pokud se potvrdí, že se rozšířila do jater, nemá podle lékařů téměř žádnou naději na přežití. "Pokud rakovina zasáhne životně důležité orgány, jako jsou třeba játra, jde o poslední dny pacientova života," řekl novinám onkolog.



Patrick Swayze hraje v seriálu The Beast agenta FBI.

Příbuzní proto přijeli za hercem do Chicaga, kde Patrick natáčel televizní seriál The Beast (Zvíře), v němž ztvárňuje agenta FBI. A rozhodně se nešetřil. Na place prý byl i dvanáct hodin v kuse. To se však na něm projevilo a herec při natáčení jednoho z dílů zkolaboval.

"Měl horečku a najednou padnul. Druhý den nebyl schopný pracovat. Ale pak se prospal a zase se vrátil na plac," řekl člen natáčecího štábu pro New York Times.

Podle lékařů je nyní důležité, aby se Swayze i nadále nevzdával. Přesto by se jeho blízcí měli obávat nejhoršího.