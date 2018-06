Swayze opět podlehl alkoholu

A tak zatímco padesátiletý Patrick se domnívá, že si alkoholu dopřává jen ve "zdravé" míře, šestačtyřicetiletá Lisa už opět uvažuje, že by se měl léčit. Střádá proto plány, jak ho dostat do léčebny.



"Začíná to být stejné jako před lety. Z baru se ztrácí alkohol, který je od Patrickova vyléčení určen výhradně pro hosty. Je mi trapné před ním pití schovávat, ale taky nehodlám znova přihlížet tomu, jak si ničí zdraví," prozradila Lisa a dodala:

"Již jsem kontaktovala jeho dřívější terapeuty a pokusíme se ho společnými silami přimět k tomu, aby se sebou začal něco dělat. Věřte mi, že je to děsivý pohled, když se vám blízký člověk ničí doslova před očima a vy s tím nemůžete nic dělat, protože si to nepřizná".

Swayze ale jakoukoliv pomoc odmítá. "Jsem naprosto v pořádku. Nechápu, proč všichni dělají kvůli několika skleničkám alkoholu týdně takový humbuk. Lidé vypijí daleko více a nikdo je za alkoholiky neoznačuje. To, že jsem měl s pitím problémy dřív, ještě přece neznamená, že do toho musím zaručeně spadnout znovu. Vím, kolik škody jsem tehdy napáchal a už nikdy nedopustím, aby to zašlo tak daleko. Všichni můžete být klidní, protože mám alkohol skutečně plně pod kontrolou," dodal Patrick.