Svůdné křivky, sexy pózy. Takhle vypadají celebrity v roce 2010

Tradiční kalendář Stock si pro letošní rok vybral modelku žijící v Itálii Alenu Šeredovou. Fotografie vznikly v květnu, tedy jen několik týdnů předtím, než se známé modelce zakulatilo těhotenské bříško - čekala druhé dítě. Syn David Lee přišel na svět poslední den v říjnu.

Focení Šeredové pod taktovkou fotografa Stanislava Merhouta probíhalo ve městě Lerici, nedaleko letního sídla modelky a jejího manžela, fotbalisty Gigiho Buffona. Šeredová navíc všechno načasovala tak, aby spojila příjemné s užitečným. "Fotili jsme v době jejich letního odpočinku, v okolí úžasného klubového resortu s bazénem, skvělou restaurací a uklidňující pláží, která patří Buffonovým," vylíčil producent Pavel Trčka. Kalendář se křtil v září, v posledním možném termínu, kdy Alena Šeredová směla letět. - čtěte Šeredová v kalendáři Stock: poslední odvážné fotky před porodem

Netradičně pojala vlastní charitativní kalendář i Iveta Lutovská. Název Itibo - Black and White je všeříkající - úřadující Česká Miss se inspirovala zážitky z exotické Keni, kde několik týdnů pobývala. Blonďatá kráska v kalendáři pózuje i s nahými černochy. "Nečekala jsem, že se takhle odhalím. Překvapila jsem sama sebe," řekla iDNES.cz Lutovská. Kalendář vznikl jako charitativní projekt mezinárodní humanitární organizace ADRA, s níž Lutovská spolupracuje. - čtěte Sexy Lutovská v kalendáři pózuje s nahými černochy

Svůdné křivky odhalila ve dvanácti fotografiích také moderátorka Kateřina Kristelová. Kalendář se jmenuje Crystal Kristel 2010 a fotil se v Mariánských Lázních. Kristelová v něm oslavuje ženskost v krystalické podobě. Odtud ovšem jen původ názvu kalendáře. Aktérka samotná se v něm pak představuje v několika podobách a na první pohled je jasné, že ze sexy lolitky s blonďatými dlouhými loknami je žena. Moderátorka se ale nezměnila, jen dospěla. - čtěte Kalendář Kristelové je na světě. Právě v den jejích narozenin

O jejím loňském kalendáři se mluvilo ještě půl roku poté. Mohl za to Pavel Novotný, který si z moderátorky udělal legraci, když se do jejích sexy póz stylizoval osobně a to navíc na plážích Máchova jezera. Později si vše vyříkali a válečnou sekeru zakopali.

Podobné scenérie si pro svůj kalendář vybraly Miss ČR 2008 Zuzana Jandová a moderátorka a herečka Michaela Ochotská - fotografy se nechaly zvěčnit v Praze. Zatímco Jandová sázela víc na vlastní tělo, Ochotská ve spolupráci s fotografkou Lenkou Hatašovou nechala vyniknout krásy naší metropole. - čtěte VIDEO: Svůdná Ochotská oslavuje Prahu vlastním tělem

"V kalendáři bude trošku magie, cirkus, muzikanti, dalekohled apod. Kalendář bude barevný, na každé fotce jiná nálada." řekl autor kalendáře Jandové Martin Tiso. Pro Jandovou však bylo focení především pořádný adrenalin, protože v některých okamžicích balancovala na samém okraji střechy na vysokých podpatcích, aniž by byla jištěná.

Vlastní sérií fotografií pro rok 2010 se letos chlubí i Simona Krainová, Jana Doleželová či Mahulena Bočanová.