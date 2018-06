Svůdná Shakira předvedla striptýz, svíjela se u tyče

Čtyřiatřicetiletá zpěvačka a přítelkyně fotbalisty Gerarda Piquého to umí pořádně roztočit. V klipu se objevila nejdřív jako dívka na diskotéce a pak coby striptérka. U tyče pak předvedla žhavý tanec. Fanoušky potěší svým sexy vlněním a také pohledem na své pozadí.

Shakira předvedla sexy tanec v novém klipu Rabiosa featuring Pitbull

Není to však poprvé, kdy se Shakira vysvlékla. V roce 2009 se objevila téměř nahá v klipu She Wolf. Místo tanců u tyče je však zavřená v kleci. Úplně by se však prý nikdy neodhalila, protože je věřící katolička.

Shakira v klipu She Wolf

"Nechci to udělat a ani nemusím. Nemohla bych se vysvléct donaha. Možná, až mi bude čtyřicet, změním názor," řekla pro Tagesspiegel.

"Asi před deseti lety jsem si nedokázala představit, že budu v přiléhavém oblečení a na vysokých podpatcích tančit v zlaté kleci a viset dolů hlavou. Teď říkám, že se nikdy neukážu nahá. Názory se však pořád mění," dodala.

Pohled na nahou zpěvačku si tak může doma vychutnat si jen její o deset let mladší přítel, fotbalista Gerard Piqué. Seznámili se během fotbalového šampionátu v Jihoafrické republice.