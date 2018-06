Svůdná Miss Jandová: Podprsenku v létě nenosím

"Mám malá prsa, takže to ani není vulgární. A v teplých letních dnech je navíc pohodlné a příjemné, když člověka zbytečně nic nesvazuje," říká miss a modelka. Velikost jejích ňader ji netrápí a nepovažuje ji ani za nevýhodu ve světě modelingu. Naopak.

"Předělávat se nechci a nikdy bych neuvažovala o zvětšení prsou ani o žádné jiné plastické operaci, pokud by to tedy nevyžadoval třeba můj zdravotní stav nebo třeba později věk. Každý člověk je navíc originál právě chybami, které na sobě má. Já navíc sázím na přirozenost a podobným zákrokem bych ztratila klienty, kteří ji vyžadují a cení si jí. Hlavně ti zahraniční. Ve světě může uspět jenom dívka, která je přirozená," tvrdí Jandová.

O práci a slušné výdělky nemá česká kráska nouzi. Jejím posledním výhodným počinem je spojení s vlasovou kosmetikou, které se stala tváří a představila ji také pomocí módních kreací známých stylistů Claudie Marčekové, Norberta Szalaye a Miroslava Bárty hostům Smíchovské pláže. A výhody spojení jejího jména se zvučnou značkou? Slušný honorář a pravidelné dodávání přípravků nové kolekce vlasové kosmetiky. Kosmetická společnost nejkrásnější dívku Česka oslovila díky tomu, že je stejně smyslná jako nové šampony a balzámy.

Dovolenou zatím Zuzana prožila s kamarádkou a kolegyní Renatou Langmannovou na Mauriciu, s přítelem však zatím díky pracovní vytíženosti nikde nebyla. "Mám program hodně nabitý, ale chystám se najít si pár dní volna a ujet někam za teplem a sluníčkem, asi do Chorvatska. Už se moc těším."

Po návratu ji čeká řešení otázky bydlení. Coby nejdéle úřadující Miss České republiky, která je na trůnu více než obvyklý rok díky problémům souvisejícím se zmizením bývalého majitele soutěže Jana Moťovského, zatím bydlí v bytě, který má po dobu svého kralování k dispozici. Teď, dva měsíce před finále dalšího ročníku, přemýšlí, kam se z pražských Radlic přemístí. K příteli, albánskému podnikateli Ago Simitčimu to prý nebude. "Uvažuji o koupi bytu. Nejhorší je totiž podle mne dávat peníze do něčeho, co není vaše. Část zaplatím z toho, co jsem si dosud našetřila, na zbytek si vezmu hypotéku," uzavírá Jandová.