Svůdná Bučková si v kalendáři hraje na Laru Croft. Podívejte se

"Na focení vzpomínám ráda, ale musím přiznat, že to pro mě nebylo vůbec jednoduché. Zrovna jsem v té době měla angínu a focení probíhalo od rána až do večera, takže to bylo opravdu vyčerpávající. Zvolený styl fotek mě velmi zaujal a po úpravách vizážistky a stylistky jsem si jako Lara Croft skutečně připadala," řekla iDNES.cz Eliška Bučková.

S nápadem konkrétní podoby kalendáře přišel fotograf Lukáš Vrtílek a byl rád, že si firma oslavující dvacet let působení na trhu vybrala jako tvář právě Bučkovou, se kterou se mu velmi dobře spolupracovalo.

"Eliška je atraktivní typ modelky a pózování v náročných pozicích zvládla skvěle. Fotky vznikly ve fascinujících prostorách bývalé čističky odpadních vod v Bubenči a kalendář bude pokřtěný začátkem příštího roku," upřesnil známý český fotograf.

Styl Lara Croft jasně specifikoval styling, ve kterém je miss Eliška Bučková na jednotlivých fotkách zachycena. Oblečení v podobě stříbrné nebo černé kombinézy doplňují sluneční brýle, stažené vlasy a nechybí ani zbraň. Na jedné fotce se dokonce Eliška svlékla do spodního prádla a vybavena zbraní se v obklopení amerických dolarů nechala zvěčnit.

"Prostředí bylo netypické, ale na fotkách vypadá jako z amerického filmu. Příjemně mě překvapilo, když jsem se dozvěděla, že den před námi v prostorách čističky natáčel Tom Cruise," doplnila kráska.

