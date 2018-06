Svou postavu neste hrdě

Při troše invence však lze vytvořit slušivý styl pro každou postavu. Následující návrh na rozšíření šatníku pro čtyři základní typy plnějších žen lze brát jako pobídku k vlastním pokusům a zkoušení. Při hodnocení svého typu nemusíte brát v potaz rady »upřímných kamarádek«, postačí zrcadlo. Pozor, neodráží úplně skutečnost, protože převrací strany. Vhodnější jsou zrcadla dvě nebo fotografie.* Nejrozšířenějším typem je rovné tělo »lehce skříňového tvaru« bez vyznačeného pasu. Jedno i dvouřadová saka by neměla být vypasovaná, krátká a obtažená. Výborné jsou elegantní jednoduché lehce zpracované kardigany bez límců a fazón. Neuškodí jemné vycpávky, zajímavé lemy a výstřihy. Skládané rovné sukně působí lépe než bohatě nabírané. K ošilové a plátové šaty s níže položeným pasem jsou ideálním řešením. P ozornost je možné odvést k partii ramen a krku zajímavě řešenými vodorovnými sedly, patkami a zdobenými průkrčníky.Stále doporučované svislé pruhy spíše zdůrazňují některé partie.Přes rovné typy nemačkavých kalhot (legíny si ponechte pro doma) lze nosit jednoduché halenky bez zbytečných volánků a ozdob. Vhodnější jsou nenápadné vzory a pevnější splývavé materiály, kde jsou elastická vlákna samozřejmostí.* Žena s bujnějším poprsím a s boky připomínajícími ladné tvary kytary by se měla vyhnout těsnému oblečení. Rovná saka třeba o číslo větší v délkách na boky vypadají elegantněji. P od ně už je možné obléknout rovné kalhoty se zajímavými pásky. P ásek v barvě kalhot nebo sukně prodlouží nohy, v barvě halenky naopak trup.Slušivé jsou delší zavinova cí nebo plizované pohyblivé sukně, šaty se sakem, vestou nebo bluzonem přestřižené v pase. Podnětné detaily, vzory nebo výraznější barvy jako lapače pozornosti je dobré umisťovat mimo hrudník a boky.* Ženě, kterou trápí silné boky a stehna (typ hruška), sluší volné měkké rovné kalhoty a vesty v délkách ke ko leni s lemy a kapsami. Sukně - v pase pružná - má být vždy rovná, hladká a nerozšířená. Krásné světlé halenky v kontrastu k tmavším dolním částem odpoutají pozornost stejně jako detaily a doplňky umístěné od pasu nahoru. Delší jednořadová saka rovného tvaru zeštíhlují. Šaty je lépe vynechat. Důležité je použití tmavších barev na oblečení od pasu dolů.* U dámy, která je silnější v pase (typ jablko), je možné se soustředit na pěkně tvarované nohy, hezké ruce a partie krku. Dlouhá kardiganová saka a kabátky se vzory či lemy řazenými svisle mohou mít kratší hodinkové rukávy, zajímavé manžety a rozparky.Doplňkem jsou kratší sukně nebo v délce shodné s delším sakem. Jen jednoduché, dolů se mírně zužující kalhoty s halenkou, pulovrem nebo delší vestou přes prodlužují postavu. Oblečení tón v tónu, výrazné doplňky, zajímavé výstřihy a sedla - to vše si m ůžete dovolit. Stop ovšem patří páskům, ledvinkám a kapsám na břiše.