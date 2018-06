Švorcová je prominentkou roku, Kocábová vyšla na molo i se synem

Pořadatelem společenské akce je TV Barrandov, pro kterou Jiřina Švorcová představuje velké divácké lákadlo. Seriál Žena za pultem patří k nejsledovanějším, dokument o dvaaosmdesátileté herečce Tajemství Jiřiny Švorcové pak vyhrál v loňském roce prvenství ve sledovanosti a stal se pořadem roku.

Jitka Asterová, Vlaďka Erbová a Dušan Chrástek

"Je to neobvyklé vítězství, ale diváci rozhodli. Její pořad byl skutečně nejsledovanější. Jiřiny Švorcové si vážím, vítězství jí přeju, je to dáma, která si ho zaslouží," řekla iDNES.cz moderátorka a herečka Jitka Asterová, která Prominenti party moderovala.

Přestože Jiřina Švorcová seděla spíše stranou (vzhledem ke svým zdravotním problémům s dolními končetinami se příliš nevysilovala), o přízeň neměla nouzi. Lidé si ji fotografovali a herečka si to užívala, což dokládala neustálými úsměvy, které rozdávala na všechny strany. Když si měla jít pro cenu, vytáhla z kabelky make-up, lehce se přepudrovala a pyšně vykročila směrem k jevišti pražského Hard Rock Cafe.

Eva Decastelo a její manžel René

Vendula Auš Svobodová a její manžel Patrik Auš

Kromě "ženy za pultem" se ocenění dočkaly i prominentní páry: Vendula a Patrik Aušovi a Eva a René Decastelovi, kteří v nejbližší očekávají příchod druhého potomka. Překvapením pak byl prominentní certifikát pro modelku Vlaďku Erbovou, která se už veřejně prezentuje po boku fotbalisty Tomáše Řepky.

"Pro mě to bylo také překvapení, vzhledem k tomu, že jsme získali cenu vedle manželských párů," uvedla Erbová, která přiznává, že si lásku se současným partnerem musela doslova vybojovat vzhledem k jeho dřívějšímu svazku.

O hudební produkci se na party postarali Marek Ztracený, David Deyl či Pavel Vítek.

Natálie Kocábová se synem Vincentem

Neobvyklou podívanou naskytla módní přehlídka v čele se zpěvačkou Natálií Kocábovou, která se na molo vrhla i se svým sedmiletým synem Vincentem. "Podobné akce sice nemám ráda, ale jsem tu především kvůli Dušanu Chrástkovi, stylistovi a kamarádovi, který mě sem pozval," vysvětlila Kocábová, která se po neshodách vrátila k partnerovi a otci svého dítěte Štěpánu Vránovi.

"Jsem rád, že Natálie pozvání přijala. Kdybychom nebyli kamarádi, kdyby nefandila značce, kterou zde prezentovala, asi by do toho nešla. Je to krásná ženská a je dobře, že se nebála předvádět. Malý Vincent byl taky dokonalý, chceme ho zapsat i do naší modelingové agentury," prozradil Dušan Chrástek, který se sám předvedl v roli modela.