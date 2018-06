Svobodovou vyzval k tanci vozíčkář. Neodmítla ho

"Vyzval mě k tanci a já samozřejmě bez okolků šla. Nedokázala bych nikoho takového odmítnout. Viděla jsem vozíčkáře dokonce tančit na kolonádě, oni zvládnou latinskoamerické tance i disko. Je to obdivuhodné," říká Svobodová, která se u Davidových písniček příjemně odreagovala. Neměla za sebou totiž zrovna nejlepší období.



Vendula Svobodová

"Přijela jsem do Varů se splínem. Z čeho? Z těch bulvárních článků. Za dobu, co se táhnou všechny ty kauzy, je z toho člověk vysílený. Najednou se ptám sama sebe: vážně jsem tak jiná než ostatní? Já si to nemyslím." Její účast na pondělní party ale vyprovokovala některé k dalšímu činu. Psalo se, že se opila do němoty a že zapíjela rozchod s přítelem Patrikem Aušem. "Já to nečtu v rámci zachování zdravého rozumu, to by se mnou byl už úplný konec. Pár lidí mě na to ale upozornilo a během dne jsem dostala několik sms zpráv od přátel a známých, kteří mi většinou psali, že je škoda, že tam nebyli se mnou, že bychom jim to teprve ukázali," líčí s úsměvem.

Bavit se není trestné

Bavit se není podle jejích slov trestné, a tak se skrývat nehodlá. Schovávat nebude ani případnou sklenku v ruce. "Proč bych to dělala? Nebudu říkat, že jsem člověk se svatozáří na hlavě, to nejsem. Jsem ale normální obyčejný občan téhle republiky, mám veselou povahu a ráda se bavím. Navíc si myslím, že pokud jde o tu zmiňovanou party, ve stejné situaci, v jaké jsem byla já, bylo dalších šest set hostů. V životě to mám tak, že když se někdo baví a je veselý, přeju mu to. Mně to ale přáno asi není," míní prezidentka Kapky naděje.



Michal David se svými fanoušky

Za tři dny strávené ve Varech potkala spoustu přátel, viděla dva filmy a předala dar karlovarské nemocnici, které během čtyř let spolupráce pomohla již k více než čtyřem milionům korun. A proč s ní není její přítel? "Patrik otevřel v Říčanech nový obchod s nábytkem o rozloze tří tisíc metrů čtverečních a má s tím hodně práce. Opravdu byl rád, že jsem jela sama. Samozřejmě mi volal, když vyšly ty články, zajímalo ho, jak přišli novináři na to, že jsme se rozešli."

David byl na festivalu poprvé

Ve čtvrtek už se vrátila zpátky k synovi Kubovi, po kterém se jí hrozně stýskalo a kterého mezitím hlídala chůva. Společně s ním a přítelem ještě podniknou nějakou dovolenou, která ještě naplánována není, a bude pracovat na přípravě benefiční premiéry nových Star Wars - Války klonů a na přímém přenosu pořadu České televize s názvem Strom naděje a splněných přání, který bude mít samozřejmě charitativní podtext a pomůže nemocnicím po celé republice. Vysílat se bude 17. listopadu.



Michal David, přítelkyně Filipa Renče Jerry a Dana Morávková

Michala Davida si přišla poslechnout i Dana Morávková, Filip Renč s přítelkyní Jarmilou, Kateřina Konvalinka Průšová s manželem nebo Igor Chaun. David se po hodinovém vystoupení zdržel jen chvíli. Spěchal s manželkou, která mu dělala doprovod, zpátky do Prahy. "Plánovali jsme zůstat, dokonce jsme měli zarezervovaný hotel, ve Varech na festivalu jsem totiž úplně poprvé. Přijedou nám ale rodiče, a tak musíme domů," vysvětlil zpěvák.