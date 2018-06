Svobodovi se přou o jméno miminka

"Těším se samozřejmě strašně moc. Naše miminko se narodí koncem května a jak se to čím dál víc blíží, už bych chtěla mít všechno za sebou. Zatím jsem nekupovala vůbec nic, výbavičku i ostatní věci pro miminko budu pořizovat až úplně těsně před jeho narozením."

Nečekané spory mezi Svobodovými vznikly při vybírání jména: "Zatím jsme se pro žádné definitivně nerozhodli. Nejspíš se o něm budeme ještě chvíli dohadovat. Pro holčičku by se mi líbilo jméno Anna-Marie, ale u kluka se nám zatím nedaří najít společné řešení. Já jsem navrhovala jméno po tatínkovi, ale ten to odmítá. Líbí se mi také David, ale raději si koupím knížku o jménech a budeme vybírat podle ní. Rozhodně ale nebudeme organizovat žádné křtiny. Je to sice dnes moderní, ale já se hlásím k jiné víře," prozradila Svobodová.

Budoucí maminka je stále v jednom kole. Pracuje na charitativních projektech nadace Kapka naděje. Z výtěžku nedávného Koncertu pro Asii v pražské Sazka Aréně nakupuje zařízení pro nemocnici ve městě Galle na Srí Lance.

"Koncert vynesl sedm milionů korun a už přesně vím, za co je utratíme. Celý výtěžek půjde na vybavení pediatricko-porodnického oddělení nemocnice v Galle. Asi za dva milióny jsme koupili inkubátor a další zařízení a teď čekáme na další požadavky nemocnice. Už připravujeme další akce a mimo jiné i poděkování pro umělce, kteří se koncertu zúčastnili," usmála se Vendula Svobodová.