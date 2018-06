Svobodová umí být nevinná i šelma v jednom

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Dagmar Havlová si svůj status bývalé první dámy a manželky celosvětově známého intelektuála velice užívá a rozhodně na sobě nešetří. Ale to je dobře, za prvé je fajn vidět, že na to u nás někdo má, za druhé se na to dobře kouká. Elegantní šaty barvy dýmu s krásnou výšivkou jsou slavnostní (konala se premiéra hry Višňový sad, kde Havlová hraje), ale ne zbytečně nápadné. Pozornost však zaručeně přitáhne černá chanelka, ale na to už jsme u paní Dagmar zvyklí. Mě ohromily ty perfektní kotníčkové boty... a samozřejmě Václav Havel v závěsu.

Hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer nemá jen šílené jméno, nestandardní je i jeho vzhled. Rád se stylizuje do pekelného mocipána, což je jeho nezpochybnitelné právo a určité shodné rysy by asi byla až škoda nezdůraznit. Na nominační večer Českého Lva se jako jeden z mála oblékl se vší pompou - lesklý rudý smoking, hedvábný saténový pás, motýlek, rukavice... jako pravému gentlemanovi mu nechybělo nic. Říct o něm, že je elegantní, ale přes ústa jaksi nejde.

Případ třetí:

Posmutnělá a velice štíhlá Vendula Svobodová šikovně klame tělem. Na tváři bezbranný výraz, na sobě divokou kočku... tak se to dělá! Vendula je žena, pro kterou se zvířecí vzor vymyslel a ona ho také jako jedna z mála umí nosit. Chválím zlaté šperky a říkám hlavu vzhůru!

