Svobodová pupečníkovou krev už darovat nemůže. Kvůli zemřelé dceři

"Jsem přímá větev, takže nemůžu být dárcem," vysvětluje Svobodová. Snaží se ale k dárcovství burcovat budoucí maminky, které svým rozhodnutím mohou zachránit život někoho druhého. "Je hrozně důležité vytvořit širokou databázi dárců napojenou na mezinárodní registr. My se samozřejmě snažíme pomáhat i finančně, za ta léta spolupráce jsme přispěli šestnácti miliony korunami. Nejdůležitější je ale seznamovat širokou veřejnost s tímto fenoménem a snažit se vzbudit zájem podpořit projekt samotným dárcovstvím pupečníkové krve," míní Svobodová.

K dárcovství přesvědčila i těhotnou Kláru Davidovou, dceru Michala Davida. Svobodová byla mimochodem jedna z prvních, kdo se dozvěděla, že ze slavného zpěváka a hitmakera bude dědeček. "Byli jsme zrovna společně na dovolené, když mu to Klára telefonovala. Je to pro mě symbolické, Michal s naší Nadací spolupracuje, navíc se dlouho známe. A pak nás pojí stejný osud, i jemu zemřela dcera na leukémii, Klárka je její sestra. Ona dárcem být může, její maminka ale stejně jako já nikoli."

Jednadvacetiletá Klára Davidová porodí syna Sebastiana na začátku července a vzhledem k závazku, který dala Bance pupečníkové krve v IKEM, na sebe dává bedlivý pozor. "Krev mohu dát jedině, když půjde o přirozený porod. U císaře to nejde, tak se snažím být na sebe opatrná. Budu šťastná, když pomůžu nějakému dítěti třeba na druhé straně zeměkoule, které trpí leukémií. Vím, co to je, Míša na ni zemřela," říká Klára.Pozadu nezůstane ani Michal David. Věnuje část výtěžku z koncertu oslavy svých padesátých narozenin.

Banka pupečníkové krve vznikla jako dárcovský neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze a její hlavní činností je zajišťování odběru, vyšetřování a uchovávání štěpů pupečníkové krve pro použití při léčbě maligních (zhoubných) onemocnění krve (například leukémie) a některých dalších nemocí, (např. vrozené poruchy imunity a metabolismu), pomocí transplantace.