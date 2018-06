Svobodová prozradila jméno dítěte

"Když to bude holčička, bude to Anna Marie, když chlapeček, tak Jan Jakub David. Nechci dopředu zjišťovat, jestli čekáme kluka nebo holku. Hlavně, aby všechno dobře dopadlo," řekla Vendula Svobodová na večeru, kde předávala slavnostní diplomy firmám, které přispěly do Kapky naděje a svému muži veřejně vyznalá lásku slovy: miluji tě, děkuji ti.

"Je důležité, že je u nás stále více firem a společností, které chtějí pomáhat nemocným dětem. A že i lidé, kteří mají hlouběji do kapsy, se snaží pomoci. Vždyť jen na charitativním koncertu v T-mobile Aréně věnované dětem, postižených živelnou pohromou, se vybralo i pomocí esemesek více než šest milionů korun. Lidé u nás nejsou k utrpení lhostejní a to mě těší," podotkla Vendula Svobodová.