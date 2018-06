Svobodová prodávala v drogerii, do svatby se nehrne

"Moje máma se docela divila, když to viděla u pumpy, když k nám jela na návštěvu. Není to pravda," uvedla spekulace na pravou míru Svobodová, která nemá v plánu ani měnit zaměstnání, i když se nedávno objevila za pokladnou v drogerii v centru Prahy, kde zdatně kasírovala zákazníky. Na pokladní si zahrála pro svou nadaci Kapka naděje, aby podpořila prodej určitých výrobků v rámci akce 5 milionů pro dětský úsměv.

Jako prodavačky se představily i herečka Tereza Kostková a zpěvačka Dara Rolins a samozřejmě přispěly i nákupem označených výrobků. Pozadu samozřejmě nezůstala ani Vendula Svobodová, která si do svého nákupního košíku hodila barvu na textil. "Vyprala jsem Patrikovi bílé kraťasy s tužkou vevnitř, takže je budu muset obarvit na černo," smála se Svobodová.

Veškerý volný čas věnuje Svobodová svému příteli a především svému synu Jakubovi. "Kubík se má skvěle, teď se koupal u moře a je celý odpočatý a opálený. Akorát jsem měla problém s odchodem do práce, protože je na nás hodně fixovaný, takže jsem zvědavá, jak to bude probíhat, až půjde v září do školky," svěřila se se svými obavami Svobodová.

I když evidentně prožívá rodinnou idylku, do svatby se nehrne a podle svých slov nechává toto rozhodnutí na svém partnerovi. "To byste se museli zeptat Patrika, protože chlap žádá ženskou o ruku," usmála se Svobodová na závěr.