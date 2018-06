Svobodová při vaření vzpomínala na zesnulého manžela, nemusel prý sladké

"Karel si nejvíc pochutnal na omáčkách, naopak neměl moc rád sladké. V tom je mu můj přítel Patrik podobný, také nemusí sladké, a co miluje nejvíc, je vepřová panenka na hořčici a černém pepři se šťouchaným bramborem. Tohle jídlo tady uvařím a kromě toho francouzskou cibulačku a moje oblíbené jahodové knedlíky jako zákusek," prozradila na úvod Svobodová.

Na botelu Admirál jí dělal v improvizované kuchyni asistenta profesionální kuchař, šéfkuchařem byla ale pro tentokrát ona. Nápad uvařit partnerům Nadačního fondu Kapky naděje, které dříve zvala zvlášť na charitativní večeři a na tiskovou konferenci, která pravidelně informuje o práci její nadace, měla už dávno. Povedlo se ho však zrealizovat až letos.

"Přemýšlela jsem o tom už kdysi, to ještě žil Karel. Chtěla jsem něco podobného uspořádat na zahradě v Jevanech. Už jsem to nestihla a na zahrádce mého domu, která je menší a není ještě ani hotová, by to nešlo. Dohodla jsem se tedy s kamarády z botelu Admirál a hosty přivítám letos tady. Trochu toho nápadu teď lituju, ale já chci prostě do všeho, co dělám, dát kousek sebe, tak doufám, že to lidi ocení. Navíc ráda vařím, naučila mě to babička už v mých dvanácti letech," říká Svobodová.

Kromě výtečného jídla se v příjemném prostředí botelu rozdávaly diplomy za partnerství Kapky naděje a podepisovaly se smlouvy s novými partnery. K dobré pohodě zazpívali Ladislav Kerndl a jeho dcera Tereza. Svobodová byla ve společnosti svého přítele Patrika Auše a syna Jakuba spokojená a spokojená je také s tím, jak se daří Kapce naděje.

"Musím s radostí říct, že Kapka naděje nadále prosperuje, až se divím, jak se nám daří dobře a nechci to někde tam nahoře zakřiknout. Někteří partneři se hlásí sami, někteří na základě dlouholetého přátelství, někdy mi spadnou z nebe a já jsem za to šťastná. Rozdali jsme za těch devět let existence sto milionů korun do nemocnic, z toho deset milionů minulý rok, to je myslím skvělý výsledek."

Jediné, co jí momentálně chybí, je trochu romantiky. "Dávám sice přednost domácí stravě, ale do restaurací chodím ráda. Přivítala bych, kdyby mě Patrik vzal do nějaké hezké restaurace, chodíme v Říčanech pořád do té samé. Zažít tam něco podobného, co jsem teď viděla ve Spidermanovi, na kterého jsem koukala se svým synem Kubou, budu nadšená. Byla tam totiž romantická scéna, jak Spiderman spustil zásnubní prstýnek do skleničky šampaňského. To bych třeba chtěla zažít, jsem velká romantička, i když na to možná nevypadám," uzavírá Svobodová.