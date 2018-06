Svobodová oslavila výročí svatby a rozjela kampaň za dětské zlobení

Výročí svatby manželé oslavili v restauraci, kterou zajistila bez Patrikova vědomí Vendula. Ani on ovšem nezůstal pozadu a obdaroval u večeře svoji ženu náramkem, prstenem a náušnicemi, jež zdobí kameny od Swarovského. Oslava pokračovala v baru a skončila vášnivou nocí v hotelu. "Užili jsme si to," komentovala s tajemným úsměvem Svobodová.

Pětiletý syn Jakub zůstal ten den z pochopitelných důvodů doma, nechyběl už ovšem na tiskové konferenci v Buddha baru. Sledoval tady svou mámu při představování nové kamapně nadace Kapka naděje s názvem Aby děti mohly zlobit. Že je i Jakub zářným příkladem zdravého

dítěte, které rádo zlobí, předvedl na jejím konci, kdy se strhla polštářová bitva přítomných dětí.

"Samozřejmě jsem jako každá máma radši, když dítě zlobí než když je nemocné. Jakub to umí parádně. Zatím chodí do školky, do školy jde až za rok, tak poznámky nenosí, ale už jsem pár stížností řešila. Třeba se dvořil učitelce angličtiny. Ani nevím, jak vypadá, ale asi je mladá," vypráví se smíchem prezidentka nadačního fondu Kapka naděje.

Její nadační fond už pomohl spoustě dětí k tomu, aby se mohly vrátit ke zlobení a to je také nosnou myšlenkou celé kampaně. "Zdravé děti mohou na rozdíl od těch nemocných zlobit a je důležité na to upozornit. My už jsme pomohli vrátit hodně dětí zpátky k zlobení, ale potřebujeme, aby nám v tom lidé pomáhali."

Televizní spot pro kampaň natočil režisér Jakub Kohák, namluvil herec Kryštof Hádek, vizuály nafotil Goran Tačevski a zpracování kampaně se ujala mezinárodní reklamní agentura, jíž zastupoval na tiskové konferenci Václav Vlasák. Celý tým včetně již jmenovaných se na akci podílel samozřejmě bez nároku na honorář. "Na uskutečnění nápadu se podílelo strašně moc lidí, bez nichž by to nešlo udělat a já jim za to děkuju," uzavírá Svobodová.