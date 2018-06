Svobodová o muži: Všechno už zažil

Vendula Svobodová spolupracuje s lékaři, pořádá charitativní koncerty a její nadační fond se během tří let stal jednou z nejznámějších dobročinných organizací v zemi.

* Co mě právě zaměstnává

Obracejí se na nás lékaři, většinou potřebují drahé přístroje pro výzkum leukemie. Nemocnice by jim je zajistily za tři roky, my za několik měsíců. Shánět peníze je čím dál těžší, protože si hodně podniků založilo vlastní nadace. Už teď připravujeme tradiční říjnový koncert z Lucerny.



* Co mě dokáže naštvat

Ponížení. Někdy mi připadá, že žebrám. Hodně lidí o mně ví, že mám bohatého muže, a dávají mi to najevo. Tak si aspoň říkám, že je to žebrání na úrovni.



* Jak vzpomínám na naše první setkání

Bylo to ve Straně podnikatelů, kde jsem pracovala. Seděl v kanceláři, slečna sekretářka se mu bála donést kafe. Tak jsem ten tác popadla, vrazila do dveří... No a ty dveře se vrátily, takže jsem na něj kafe vylila. Pak jsme byli dlouho přátelé.



* Nevýhody manželství s mužem starším o 34 let

Všude byl, všechno zažil. Vždycky, když se mu snažím něco vysvětlit, tak říká, jo, to jsem slyšel už padesátkrát. Je životem vycepovaný, poučený, ničemu moc nevěří.



* Jak si dělám radost

Vyhledám přátele. Nebo - ale to někdy nepomáhá - vlítnu do obchodu s botama. V poslední době se to stalo nějak často, už mám růžové, fialové, zelené...



* Můj vztah ke sportu

Jediný sport, který provozuju, je rybaření. Sice se u toho sedí, ale je to sport. Narodila jsem se u Berounky, celé dětství jsem strávila chytáním ryb, pouštěním lodiček, tedy u vody a pod vodou.



* Jak se mi bydlí v Jevanech

Jsem zvyklá na život v přírodě. Nikdy jsem nebydlela v Praze. Šla jsem vlastně z domku do domku, protože moji rodiče mají u Berounky krásný dům. Máma vždycky říká: Ať si lidé nemyslí, že jsi třela bídu s nouzí, než sis vzala Svobodu.



* Jakou letos plánuji dovolenou

Neplánuju. Každý rok jezdíme v zimě k moři. V létě mi připadá zbytečné jezdit na jih, když je i tady krásně teplo. A hlavně, mám na cestě z Jevan do Prahy nádherné koupaliště z první republiky, u kterého je stánek s pivem a buřtama.