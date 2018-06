Svobodová: Můj syn je nejmenší daňový poplatník

"Jakub je nejmenší daňový poplatník u nás, platí daně z příjmů svého táty. A je to dost peněz, které samozřejmě neplatí on, ale platím je za něj já. A co se týče dědictví, je hodně hlídané, rozhoduje o něm soud, navíc má kvůli němu Jakub opatrovníka. Kdo to je, není důležité, to už jsou opravdu hodně soukromé věci, které nehodlám rozebírat," říká Svobodová.

První deska Draculy vyšla po premiéře slavného muzikálu před čtrnácti lety. Dnes se hraje se stejným úspěchem v Divadle Hybernia a zbrusu nové album vychází právě k jeho novému nastudování. Obsahuje nové verze highlights muzikálu a nechybí na něm největší hity jako Jsi můj pán, Vím, že jsi se mnou, Draculův monolog nebo Nespravedlivý Bůh. Právě k této písni byl v restauraci Celnice představen také nový videoklip.

O křest desky se postarala hvězda muzikálu Daniel Hůlka spolu s představiteli krvinek. Poté Hůlka zazpíval ústřední píseň se svou kolegyní, muzikálovým objevem Kamilou Nývltovou. Stejně jako ostatní protagonisté muzikálu odběhl z Divadla Hybernia na křest z první zkoušky Draculy po prázdninách.

Nejslavnější muzikál autorů Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese se tady bude hrát už jen do 27. prosince. Pak ho vystřídá nový muzikál Baron Prášil, který se divákům představí v Hybernii poprvé 25. února 2010. I v něm ovšem bude hlavním hrdinou Daniel Hůlka.