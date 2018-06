Svobodová: Můj muž nic neprovedl, je to politická kampaň

"Naše Nadace je opravdu úspěšná. Znamená to pro mne, že stále více pomáhá nemocným dětem, a o to v ní přece jde. Pak mám radost, že mě můj muž stále miluje a že máme krásného syna," říká Vendula Svobodová.

"Jakub se postavil na nožičky a už se učí chodit. To jsou krásné věci v životě, díky nim se cítím maximálně šťastná. Jenomže jsou lidé, kteří závidí a rádi by mi to zkazili," dodává.

Objevily se totiž "zaručené" zprávy, že její manžel, úspěšný hudební skladatel Karel Svoboda, se topí s Vendulou v penězích a přitom má nevyjasněné finanční záležitosti kolem muzikálu Dracula.

Vím, že nic neprovedl, říká Vendula

Deník Blesk minulý týden uvedl, že skladatele a jeho další dva spolupracovníky ze společnosti Monte musical stíhá policie. Trojici obviněných prý hrozí tresty kvůli finančním deliktům, a to v nejtěžším případě až ve výši osmi let, napsal bulvár.

"Velmi mě to zarmoutilo. Příjde mi to j trošičku jako politická kampaň, jako velmi nefér akce, jako velká závist," říká Svobodová. "Lidé obvykle mívají sedm let tučných a sedm let hubených. My jsme těch hubených let měli hodně. Jsme asi tak rok opravdu šťastni a bohužel to někomu leží v žaludku."

"Ale na druhou stranu to s námi až tak nehnulo, protože dobře vím, že můj muž nic neprovedl. A pověst Nadaci Kapka naděje to poškodí jenom u těch lidí, kteří nezvažují věci dost pečlivě," uzavírá Svobodová.