Svobodová: Knihu o sobě a o Karlovi si přečtu, až bude čas

Na křest v pražském Gott Gallery Restaurantu sice pozvánku dostala, rovnou ale pozvání odmítla. "Knihu jsem nenapsala já, je neautorizovaná. Kdybych ji napsala, bude v autorském týmu třeba moje jméno. Já s jejím vydáním ale nesouhlasila a ani jsem o něm nevěděla. Samozřejmě jsem věděla, že se připravuje nějaký materiál, protože Karel začal tu knihu psát ještě za svého života a v dobré víře jsem poskytla nějaký rozhovor. Bylo to ale samozřejmě zneužití. Bulvár to otočil proti mně," tvrdí Svobodová.

Kniha, kterou ve středu odpoledne pokřtil herec Jiří Pomeje a kterou napsaly Michaela Remešová a Milada Čechová, obsahuje pikantní detaily z údajného skladatelova deníku. Podle něho prý Svoboda i se svou manželkou udržoval sexuální vztah mimo jiné se zpěvačkami Ivetou Bartošovou, Dádou Patrasovou nebo Jitkou Zelenkovou. - více zde

Podle autorek ale kniha sleduje jen jediný cíl: ze zorného úhlu názorů řady osobností a přátel přinést dosud neznámé skutečnosti. Z nich si prý budou moci čtenáři udělat reálný úsudek o tom, co známého skladatele dovedlo k sebevraždě.

"Vím, že teď budu zahrabanej v kontejneru, ale já už jsem tam byl, vím, jaký to je, a také vím, že se z toho zase vyhrabu," omlouval svou přítomnost na křtu Jiří Pomeje. "Jsem tu jenom kvůli Karlovi," dodal a za známého skladatele vyhlásil minutu ticha.

S moderátorkou Gábinou Partyšovou pak společně knihu pokřtili vínem, které zdobila etiketa s portrétem Karla Svobody.

Kytku Karlovi? Nemá ji kam položit

Svobodová knížku ještě nečetla a v nejbližší době ani číst nehodlá. "Určitě ji dostanu," říká s ironickým úsměvem. "Přečtu si ji, až přijde čas. To vláčení mé osoby v novinách není moc dobré v rámci toho, že se mám starat o rodinu a tak podobně. Ať člověk chce, nebo ne, narušuje to jeho rytmus. A nemusím to ani číst, lidi mi to, co zrovna vidí v novinách, rádi řeknou."

Svobodová se před pár dny vrátila z dovolené na ostrově Jáva. Ujela tak na chvíli od starostí a mezi domorodci si prý dokonale vyčistila hlavu. Nejraději by někam ujela i v den ročního výročí úmrtí svého manžela, který připadá na 28. leden. Kytku, kterou by mu třeba ráda položila na hrob, ani nemá kam dát. Urnu s ostatky má totiž stále jeho syn Petr. Ten se nechal slyšet, že otce pohřbí v den své svatby. Ta se má údajně konat až po ukončení smutku.