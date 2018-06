Svobodová: Katastrofy přitahuju

"Moje přítelkyně mi říkala, že přitahuji katastrofy, že jsem přímo jejich princeznou," řekla Vendula Svobodová.

"Z té hrůzy, kterou jsem na Maledivách prožila, všechno to, co jsem viděla, mám pochopitelně jisté trauma. I když jsme měli štěstí v neštěstí, protože jsme tu živelnou pohromu přežili. Jsem šťastná, že jsem z toho napětí nepotratila. Po zdravotní stránce se cítím velmi dobře," uvedla prezidentka Nadace Kapka naděje, která se hned po svém příletu do Prahy začala s odborníky radit, jak nejlépe pomoci.

"Hned od pondělka jsem v práci. Nechci už myslet na to, co bylo, ale musím se snažit pomoci těm nešťastným. Protože jsem byla očitým svědkem té katastrofy, tak vím, že není snadné najít tu nejlepší cestu, jak tamním lidem co nejúčinněji podat pomocnou ruku. Co jsme s sebou měli, to jsme tam lidem nechali. Ale skutečná dlouhodobá pomoc není jednoduchá. Cestu teď hledám a vím, že ji s odborníky najdeme. A ty těhotenské šaty, které jsem si chtěla na Maledivách koupit, aby měly šmrnc, ty opravdu nejsou vůbec podstatné."