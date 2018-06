Svobodová: Karel moc nechválí

* Jakou písničku od něj mám nejraději?

Ještě že tě, lásko, mám. Karel mi ji dal, když slavil 65. narozeniny, je o Karlově vztahu ke mně.

* Kdy jsem měla o manžela strach?

Strach mám pořád. Zvlášť teď, co máme malé dítě. Když vstávám v noci k malýmu, tak se podívám i na Karla.

* Kdy vás pochválil?

Moc nechválí. Když hodnotí, tak většinou říká to horší. Myslí to dobře, ale často to tak nevyzní. Naposledy mě pochválil, že jsem po porodu moc nepřibrala. Má rád štíhlý ženy.

* Jaký je jako táta?

Rozmazlovací. Já jsem ta přísná. Otcovství si Karel užívá.

* Jaký je manžel?

Na to, kolik mu je let, je neuvěřitelně vitální. Tvrdí, že je pro něj výhodou, že ho nenechám v klidu. Je galantní, má starou školu. Chová se jako rytíř, jen bez toho slovního doprovodu.