Svobodová jezdí v Marešově autě, ale bydlí ve svém

"Nebydlíme spolu, každý máme vlastní byt a je to takhle na začátek naprosto v pořádku. Co bude s postupem času, se uvidí. Ale myslím si, že to vyhovuje nám oběma," říká Svobodová.

Jak jí bude postupem času vyhovovat Marešovo pracovní vytížení, zřejmě také ukáže čas. Zatím se milenci údajně vídají i přes veškeré své povinnosti poměrně často. Na dovolené v Řecku a ani nikde jinde ovšem nebyli.

"Není čas, Leo točí Talentmánii, takže toho má dost. Já samozřejmě dokážu pochopit, že má práci, jsem na to zvyklá od svého bývalého partnera, ten taky hodně pracoval. Leo taky pracuje hodně, ale já s ním často jezdím na různé akce. Když spolu dva chtějí být, tak to nějak udělají. My oba chceme, takže společně trávíme hodně času."

Horší je to prý s popularitou a především s nevýhodami s ní spojenými. "Já nejsem na zájem médií tak zvyklá, takže mě dost věcí dokáže rozhodit. Třeba mě nadzvedlo, když jsem se o sobě dozvěděla, že jsem se nerozešla se svým bývalým partnerem Radkem, ale že to udělal on, až když viděl fotky na internetu. Nejsem takový blázen, abych šla s někým na červený koberec, když vím, že to uvidí. Není mi patnáct let, abych dělala takové věci. Že se o mně říká, že jsem zlatokopka, tak na to si asi musí zvyknout víc dívek, ale že jsem Radka podváděla se čtyřma chlapama, to je teda velmi vtipné," zlobí se modelka.

Musí se hlídat, má sklony k tloušťce

Leoši Marešovi prý naštěstí nic vysvětlovat nemusí. "Když jsme se seznamovali, tak jsme si o všem možném povídali a já myslím, že za tu chvilku ví, jaká jsem, stejně jako vím já, jaký je on. Neřeší takové věci a pokud by něco z toho byla dejme tomu pravda, v tu dobu jsme spolu nebyli, takže proč by to řešil," přemítá Svobodová.

Těžko říct, zda se Leošovi Hanka svěřila s tím, že dřív bývala silnější a že si ke štíhlé postavě pomohla a neustále pomáhá metodou bailine, hubnutím řízeným počítačem. Stejný salon mimochodem navštěvuje i Bára Basiková. Hanka momentálně pokukuje i po zbrusu novém stroji, který dokáže zbavit tuku bezbolestnou liposukcí.

"Nemusím určitě mluvit o problémových partiích, které máme všechny, takže se netajím tím, že chodím pravidelně už rok na bailine a vakupres a že mi díky tomu například zeštíhlela stehna nejméně o šest centimetrů. Jsem líná cvičit a tohle je výborná alternativa, i když musím samozřejmě dodržovat také jídelníček, což mi nedělá problém. Pizzu nebo hranolky mě jíst asi nikdy neuvidíte," prozrazuje svůj recept na štíhlost Hanka.

Tělo si tímhle způsobem hlídá hlavně kvůli sobě. "Dělám to hlavně pro sebe, chci se cítit dobře v plavkách, v džínách a nechci, aby mi to někde přetýkalo." Geny prý nasvědčují tomu, že by mohla být jednou malinko při těle. "Samozřejmě, že se obávám toho, že se zakulatím, až budu mít děti, to asi udělá svoje. Maminka sice není silná, ale padesát kilo taky nemá, možná to mám trošičku po ní. Jsem ale toho názoru, že když člověk něco dělá pro to, aby si štíhlou postavu udržel, tak to jde," uzavírá Svobodová.